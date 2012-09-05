Пересадка сердца — операция весьма дорогостоящая. И проводящаяся исключительно как последнее средство для спасения жизни, когда все иные методы уже безрезультатны. Однако новое инжекторное «сердце», пересаженое «Славуте» месяц назад — не спасение умирающего, а напротив, рождение нового клана в отечественном автомобилестроении.

Модели ЗАЗ-110308- 40 и ЗАЗ-II0308-42 -первые «свои» автомобили с распределенным впрыском топлива. Их появление не означает смену всего модельного ряда, в салонах они стоят рядышком с привычными карбюраторными версиями, внешне отличаясь лишь добавлением литеры «I» на шильдике да... цифрами в прайс-листах. Новый моторчик обошелся «Славуте» примерно в $710 — модель с двигателем 1,3 л в полной комплектации (электропакет, подогрев заднего стекла, спойлер, музыка и т.д.) стоит 18 990 гривен.

Новый мотор соответствует всем 89 актам, регламентирующим безопасность автомобилей в Европе движком, оценен в 22 700 — то есть дороже на 3 710 гривен (базовая версия, «люкс упрощенный» — 20 560 гривен). Казалось бы, $700 при покупке нового автомобиля — не деньги, однако при совсем невысокой начальной стоимости получается, что пересадка «сердца» привела к удорожанию «пациента» на 18%. Естественно, первый вопрос при выборе — стоит ли переплачивать?

Надо учесть что человека, подкопившего денег на «Славуту», соответствием нормам токсичности «Евро-2» пронять сложно. Дымит — и пусть себе дымит; редкий образцово-сознательный гражданин озаботится вопросом охраны окружающей среды. До тех пор, пока не решит сгонять на уик-энд куда- нибудь в Европу. Действующие с 1 января 2003 года в Украине нормы «Ев- ро-2» для наших водителей остаются чем-то далеким и непонятным, но далеко уехать после пересечения границы с цивилизацией Евросоюза на автомобиле с «Евро-0» вряд ли удастся. Даже тому, кто и теоретически не собирается покидать родные пенаты, приятно сознавать: если вдруг случится — проблем не возникнет, дорога открыта.