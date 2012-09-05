Первый Гран При Канады состоялся в 1967 году. Первые десять лет этап принимали две трассы — Моспорт-кар в провинции Онтарио и Мон-Тремблан в Квебеке. Автодром в Монреале, построенный на острове Нотр-Дам, расположенном на реке Св. Лаврентия, дебютировал в Больших Призах в 1978 году и с тех пор регулярно принимает Формулу-1. Первую гонку в Монреале выиграл канадец Жиль Вильнев. Позднее трасса была названа его именем.

Если позволит бюджет, во второй половина сезона Citroen Sport на отдельных этапах чемпионата мира будет выставлять по три экипажа. Причем Дани Сордо может оказаться в роли третьего номера команды. Главное препятствие — отсутствие на рынке труда «свободных агентов» подходящего уровня. Кроме разве что Тони Гардемайстера и Франсуа Дювапя

Suzuki World Rally Team npo- осла первые европейские тесты нового Suzuki SX4 WRC — испытания проходили на гравийных трассах Южной оранции. Интересно, что тест-пилотом оказался известный финн Себастьян Линдхольм. в последние годы выступавший исключительно на Peugeot (206 WRC и 307 WRC). В скором времени должны состояться тесты на асфальте, но имена пилотов по-прежнему держатся в секрете — как испытателей, так и боевых, которым предстоит стартовать осенью на Tour de Corse.