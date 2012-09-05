Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Первый Гран При Канады




Первый Гран При Канады
22 Июля 2020
Теги: авто

Первый Гран При Канады состоялся в 1967 году. Первые десять лет этап принимали две трассы — Моспорт-кар в провинции Онтарио и Мон-Тремблан в Квебеке. Автодром в Монреале, построенный на острове Нотр-Дам, расположенном на реке Св. Лаврентия, дебютировал в Больших Призах в 1978 году и с тех пор регулярно принимает Формулу-1. Первую гонку в Монреале выиграл канадец Жиль Вильнев. Позднее трасса была названа его именем.

Если позволит бюджет, во второй половина сезона Citroen Sport на отдельных этапах чемпионата мира будет выставлять по три экипажа. Причем Дани Сордо может оказаться в роли третьего номера команды. Главное препятствие — отсутствие на рынке труда «свободных агентов» подходящего уровня. Кроме разве что Тони Гардемайстера и Франсуа Дювапя

Suzuki World Rally Team npo- осла первые европейские тесты нового Suzuki SX4 WRC — испытания проходили на гравийных трассах Южной оранции. Интересно, что тест-пилотом оказался известный финн Себастьян Линдхольм. в последние годы выступавший исключительно на Peugeot (206 WRC и 307 WRC). В скором времени должны состояться тесты на асфальте, но имена пилотов по-прежнему держатся в секрете — как испытателей, так и боевых, которым предстоит стартовать осенью на Tour de Corse.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Тихий герой Монако... - . (+47)
Надежда на очки - . (+48)
Битва за поул - . (+36)
Кими Райкконен - . (+41)
Автомобили Lexus - качество и ... - . (+49)
Маньи-Кур уходит - . (+86)
Кубок Байтерека - . (+90)
Ледовые гонки - . (+88)
Большой сбор - . (+121)
Команда Audi - . (+107)
Попытка №16 - . (+106)
Хэмилтон выиграл в Австрии, Кв... - . (+134)
Наши на подиуме! - . (+82)
Запчасти на китайские грузовик... - . (+110)
На вхождение королевства в Евр... - . (+89)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке