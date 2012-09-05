Разумовский в первый день из-за поломок на первом СУ потерял много времени и, казалось, гонка для него опять может закончиться неудачно. Но после схода Салюка и Ростоцкого, Разумовский начал показывать лучшее время почти на всех скоростных участках, отыгрывая у соперников секунду за секундой. Решающим стал СУ 18 "Казачьи Лагери”. Этот достаточно длинный, тяжелый, с песчаными "ловушками" "доп" не очень любят гонщики. Вот и теперь лидирующий Петренко "поймал приличный камень" и заканчивал "Казачьи Лагери" с едущими в разные стороны колесами. Две минуты проиграны, и вперед вышли Разумовский и Андриященко. Кстати, Разумовский был одним из немногих, кто сумел улучшить свое время при повторном прохождении изрядно потрепанных "лагерей". Последний лесной "доп" изменений в расстановку сил не внес, и результаты гонки были предрешены. Три заключительных городских спецучастка гонщики прошли "с запасом" - рисковать уже никто не хотел.

К вечеру в воскресенье сильно поредевший караван моторизованных "чумаков" наконец добрался до финишного подиума. Из 23-х стартовавших осталось только 12. В самом мощном 12-м классе вообще финишировал один экипаж - херсонцы Вячеслав Котляр и Аркадий Гамбарян. Они и победили в этом классе. Наконец герои дня получили долгожданное шампанское, и с удовольствием поливали себя и окружающих из “большой посуды". Победа Разумовского да и другие результаты ‘Чумацкого шляха '97" все смешали в шахматной партии”. Оставим ее для домашнего анализа спортсменов и тренеров. Для Петренко анализ уже ни к чему. Выиграв в своем классе третью гонку подряд, он стал недосягаемым для конкурентов.

Увлекшись азартом спортивной борьбы, мы совсем забыли рассказать о начале. Чего там только не было: и чумаки с возами, и Остап Бендер с “Антилопой Гну", и пушка с салютом, и гости с речами. Это хоть и не влияет на спортивные результаты, но очень хорошо поддерживает настроение спортсменов и интерес зрителей.