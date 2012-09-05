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Первые легковые атомобили VOLVO
3 Февраля 2017
Теги: авто

Когда ранний серийный экземпляр отправили в демонстрационный пробег по Южной Европе, начали всплывать недостатки похуже: хлипковатая рама, например, скверно выполненные дверные петли, слишком слабые крепления кузова к поддерживающей структуре... короче говоря, на внешних рынках с такой машиной делать было нечего. Успев выпустить всего 65 экземпляров, работы по этой модели свернули, а взамен решили подготовить новую двух- местку с цельнометаллическим кузовом.

Не в пример более успешной оказалась «семейная» легковая машина, поступившая в продажу практически одновременно со «спортивной». Ее готовили долго, исподволь, и получилась она прочной, надежной, довольно привлекательной, — словом, такой, какой и должна быть машина марки Volvo. Речи идет об автомобиле PV 120, известном также под собственным именем Amazon, который призван был заменить машину PV 444, но на практике не заменил, а весьма удачно дополнил ее собою в производственной программе шведской фирмы.


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