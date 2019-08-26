Серия ХМ

Первоклассные автомобили серии “ХМ” фирмы Citroën все еще окутывает флер авангардизма, который был характерен для ранних больших моделей фирмы. Гидропневматическая подвеска, поглощая все дорожные толчки, создает ощущение полета на ковре-самолете. В 1977 году ожидается появление новой бензиновой V- образной “шестерки”, в связи с чем выпуск старого однотипного двигателя будет прекращен.

Вместительный салон, удобные сиденья, очень плавная подвеска, большая грузоподъемность, высокий уровень стандартной комплектации. экономичные и мощные дизели с турбонаддувом.

Необходимость привыкания к особому характеру работы гидроусилителя рулевого управления и тормозов (вследствие использования высокого давления в их гидросистемах) сильный нагрев салона солнечными лучами, недостаточно экономичные бензиновые двигатели.

Evasion

Разработанный концернами FIAT и PSA универсал повышенной вместимости Citroën Evasion пользуется популярностью, но объем его продаж все-таки отстает от аналогичного автомобиля Peugeot-806. Преимущества итало- французского универсала: две сдвижные боковые двери, широкие возможности по трансформации внутреннего объема, высокий комфорт езды благодаря плавности хода подвески и легкое управление. Новым в серии является 2.1-литровый дизель с турбонаддувом мощностью 109 л. с., известный по моделям Xantia и “ХМ”.

Вместительный салон, удобство входа через проем сдвижной двери, хорошая обзорность и управляемость, подвеска с высокой плавностью хода.

Надувная подушка безопасности для водителя входит в серийную комплектацию модели Saxo