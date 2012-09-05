Дополнительно к работам, входящим в объем ежедневного обслуживания, при первом техническом обслуживании прицепов выполняются следующие работы.

Смазка сочленений подвески, сцепного и поворотного устройств.

Проверка состояния рамы, осей, дышла, буксирного прибора, состояния и действия поворртного устройства. Крепление стремянок, хомутиков и пальцев рессор, шкворня поворотного устройства.

Проверка люфта подшипников ступиц колес и при надобности их регулировка. Замена смазки в подшипниках ступиц (через четыре обслуживания на пятое).

Проверка действия я регулировка тормозной системы. Крепление деталей привода тормозов, трубопроводов и шлангов привода.

Проверка состояния брусьев, досок пола и бортов платформы, крепление стремянок платформы или кузова, болтов петель и запоров бортов.

Второе техническое обслуживание автомобилей (ТО-2)

Кроме работ, предусмотренных для первого технического обслуживания, при втором техническом обслуживании автомобилей дополнительно производятся следующие работы.

Очистка системы вентиляции картера.

Очистка и промывка карбюратора-и фильтров системы питания двигателя.

Смена (по графику) смазки в картерах коробки передач, заднего моста, рулевого механизма, в ступицах передних и задних колес.

Смазка (по графику) рессорных листов и доливка жидкости в амортизаторы.

Смазка петель и замков дверей кабины, смазка стеклоподъемников.

Полировка кузовов легковых автомобилей

Промывка фильтров грубой и тонкой очистки топлива. При сильном загрязнении фильтрующего элемента фильтра грубой очистки топлива и при размягчении фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки производится замена элементов новыми (для дизельных автомобилей).

Дезинфекция и мойка теплой водой с мылом внутренних поверхностей кузова, протирка стеков мелом или специальным составом: (для автобусов).