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Первая тренировка
2 Февраля 2021
Теги: авто

Ранним пятничным утром микроавтобус команды West McLaren Mercedes остановился у ворот Хереса - автодрома, мертвого с 1994-го. Откуда, сквозь бесконечные кордоны, мы добрались до гостеприимного моторхоума McLaren. Временами сам себе завидовал. Впервые в жизни попасть на супер-финал Чемпионата Мира, да еще и все три дня ‘прожить" в топ-команде! Когда рассвело, первая и последняя вылазка в пресс-центр доказала выгодность положения. В небольшой зал, рассчитанный на 200 мест, набилось более пятисот человек пишущей братии. Гонка то не простая!

Первая тренировка, вернее прикатка, вызвала недоумение. Все пилоты, гоня перед машиной волну пыли, выезжали из боксов и возвращались назад. Ни одного зачетного круга в течении получаса! На пит-лайн праздник. Рон Деннис болтает с Герхардом Бергером, механики машут ручкой в каждую теле- и фотокамеру. Всем весело.

И вдруг началось безумие. Каждое мгновение из боксов на трассу выезжал следующий автомобиль, свистки выпускающих маршалов слились в единую трель, на мониторах, установленных в боксах McLaren, невозможно уследить за количеством машин на трассе. Результаты первого часа претендентов на титул: Шумахер второй, Вильнев лишь седьмой. Первый - Френтцен, заставивший поволноваться. На одном из зачетных кругов Х.-Х. проколол покрышку, но "хромая", добрался все же до боксов.


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