В ассортименте противоугонных замков Bear Lock для Daewoo Lanos появился еще один оригинальный блокиратор. До недавнего времени Bear Lock производил для автомобилей «Lanos» и «Sens» три модификации механических противоугонных блокираторов: с вынимающимся и невынимающимся штырем, а также версия для авто с автоматической коробкой передач. Сегодня в продаже появилась четвертая модификация — бесштырьевая.

Не секрет, что именно бесштырьевая схема позволяет обеспечить водителю максимальное удобство при использовании противоугонного блокиратора. Именно поэтому «бесштырьевой модельный ряд» замков Bear Lock имеет отличный спрос среди водителей и постоянно пополняется изделиями для новых моделей автомобилей. Наряду с удобством, комфортом, эргономичностью бесштырьевые замки также надежны, как и традиционные штырьевые блокираторы. Сегодня бесштырьевая конструкция применяется инженерами «Bear Lock» для обеспечения безопасности автомобилей Toyota bind Cruiser Prado, Peugeot 206, Partner. Renault Megane 11, Clio II, Scenic, Symbol, Scoda Octavia, Fabia, Mercedes Vito, Sprinter, Citroen C5, C3, Xsara, Berlingo, Ford Fiesta.

На сегодня модельные противоугонные блокираторы Bear Lock насчитывают более 750 моделей, которые охватывают подавляющее большинство наиболее популярных в мире и, конечно же, в Украине, автомобилей.