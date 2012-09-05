Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Перспективное направление




Перспективное направление
3 Мая 2022
Теги: авто

В ассортименте противоугонных замков Bear Lock для Daewoo Lanos появился еще один оригинальный блокиратор. До недавнего времени Bear Lock производил для автомобилей «Lanos» и «Sens» три модификации механических противоугонных блокираторов: с вынимающимся и невынимающимся штырем, а также версия для авто с автоматической коробкой передач. Сегодня в продаже появилась четвертая модификация — бесштырьевая.

Не секрет, что именно бесштырьевая схема позволяет обеспечить водителю максимальное удобство при использовании противоугонного блокиратора. Именно поэтому «бесштырьевой модельный ряд» замков Bear Lock имеет отличный спрос среди водителей и постоянно пополняется изделиями для новых моделей автомобилей. Наряду с удобством, комфортом, эргономичностью бесштырьевые замки также надежны, как и традиционные штырьевые блокираторы. Сегодня бесштырьевая конструкция применяется инженерами «Bear Lock» для обеспечения безопасности автомобилей Toyota bind Cruiser Prado, Peugeot 206, Partner. Renault Megane 11, Clio II, Scenic, Symbol, Scoda Octavia, Fabia, Mercedes Vito, Sprinter, Citroen C5, C3, Xsara, Berlingo, Ford Fiesta.

На сегодня модельные противоугонные блокираторы Bear Lock насчитывают более 750 моделей, которые охватывают подавляющее большинство наиболее популярных в мире и, конечно же, в Украине, автомобилей.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
THOR или IXsound – какой актив... - . (+154)
С мира по козырю - . (+178)
Как купить авто в лизинг... - . (+225)
Спортивный акцент... - . (+328)
С мира по козырю - . (+235)
Звуки космоса - . (+384)
Это нужно знать - . (+346)
Информация для тех, кто хочет ... - . (+422)
Что делать, если прокололи кол... - . (+330)
Хеллоу, Америка! - . (+288)
Как производится техническое о... - . (+302)
«Соколовые» неудачи... - . (+253)
Как вызвать эвакуатор в Оренбу... - . (+336)
Сокол вперёд! - . (+269)
Оригинальные комплектующие для... - . (+314)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке