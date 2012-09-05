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Пермь: выкуп авто
22 Октября 2018
Теги: авто

Услуга автовыкупа сейчас особо востребована в Перми. Наш сервис-центр предлагает услуги по выкупу целых, битых, проблемных, кредитных или же неисправных авто. Также мы приобретаем машины с дальнейшей перспективой разборки и реализации на автозапчасти. Подобной услугой могут воспользоваться владельцы любых марок или же модификаций авто. Поэтому если вас интересует выкуп авто Пермь, можете смело обращаться к нам. Прежде всего наши опытные менеджеры абсолютно бесплатно выезжают по адресу автовладельца и выполняют оценочную работу. Учитывается год производства, модификация, а также марка авто.

Условия сотрудничества с нами отличаются прозрачностью, а каждый автовладелец после сделки получает соответствующую официальную договорную документацию купли-продажи. С нами вы сможете сэкономить время. Сама процедура выкупа с участием наших высококвалифицированных специалистов выполняется всего за час. Денежная сумма при этом выдается продавцу моментально. Чтобы воспользоваться нашей услугой автовыкупа, достаточно оставить на официальном веб-сайте соответствующую онлайн-заявку. После ее обработки мы встретимся с вами, осмотрим и оценим авто.

Следующим этапом является получение владельцем денежной суммы и оформление соответствующей договорной документации. Подобная услуга является наиболее безопасным и простым способом реализации персонального автотранспорта в Перми. Мы предлагаем автовладельцам стопроцентную рыночную стоимость модели, в каком бы состоянии она ни была. Благодаря нашему срочному выкупу уже спустя час вы будете иметь на руках требуемую сумму. Наши профессиональные менеджеры выполняют работу максимально честно, предлагая владельцам персонального автотранспорта наиболее выгодную стоимость. Кроме этого мы принимаем и кредитные авто, после выкупа которых выплату кредита мы берем на себя. Оформление нужной документации выполняется в автосалоне Автовыкуп. Если же ваше авто попало в ДТП, не нужно искать мастеров и думать о ремонтных работах. У нас вы с легкостью сможете сдать подобное авто, получив за него солидную денежную сумму.

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тут были комменты. RIP!






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