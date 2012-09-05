Перевозка грузов в арендованных танк-контейнерах имеет свои преимущества. Прежде всего это касается наливных грузов. Транспортировать их на танк-контейнерах можно быстро и эффективно. Подобная тара отличается универсальностью. На цистернах-контейнерах можно доставлять жидкие или же сухие химические и пищевые продукты. Такие перевозки можно организовать на ж/д, морском, речном или же автомобильном транспорте. Перевалка на ж/д станциях или в портах для этого не требуется. Достигается большая экономия стоимости и времени. На танк-контейнерах можно транспортировать не только безопасные, но и опасные грузы. Собраны такие контейнеры из современных материалов. Они имеют оригинальную конструкцию. Благодаря этому вероятность аварий в процессе перевозки автотранспортом, морем или же поездом сведена к минимуму.



EXSIF Russia является крупнейшим в мире собственником танк-контейнеров. Здесь любой желающий сможет арендовать цистерны-контейнеры и воспользоваться выгодными условиями сотрудничества. Прежде всего это гарантия сохранности любых вверенных компании грузов. Оборудование, предлагаемое компанией в аренду полностью соответствует требованием ISO. Цистерны-контейнеры прошли сертификацию и сопровождаются соответствующей документацией. При выдаче каждому арендаторы предоставляется полная гарантия на исправность оборудования. Тем самым достигается гарантия сохранности любых грузов.



Оборудование в компании можно арендовать на любой срок. Минимальный срок аренды составляет 30 суток. Такая аренда подойдет заказчикам, нуждающихся в перевозке всего нескольких партий грузов. Высококвалифицированные специалисты компании руководствуются индивидуальным подходом к нуждам каждого заказчика. С ними заключаются индивидуальные контракты, в которых детально прописаны условия аренды. В такой документации указывается тип оборудования, ставка аренды, количество танк-контейнеров, а также возможные перспективы. Возврат/получение выполняется в Рязани. Конкретнее - в депо Желдорсервисе. При необходимости возможно заключение дополнительного соглашения по отправке оборудования в другие места назначения.



Парк компании насчитывает более 65 тыс. единиц оборудования. Основным направлением является поставка танк-контейнеров транспортным компаниям. Также компания активно развивает услугу по аренде подобного оборудования. Благодаря такому обширному парку, здесь можно в любой момент арендовать цистерну-контейнер без малейших задержек. Желающие также могут приобрести в компании старые б/у цистерны-контейнеры. Чтобы заказать любую из вышеперечисленных услуг, достаточно осуществить телефонный звонок и связаться с представителем компании.

