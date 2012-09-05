Перевозка грузов в арендованных танк-контейнерах имеет свои
преимущества. Прежде всего это касается наливных грузов.
Транспортировать их на танк-контейнерах можно быстро и эффективно.
Подобная тара отличается универсальностью. На цистернах-контейнерах
можно доставлять жидкие или же сухие химические и пищевые продукты.
Такие перевозки можно организовать на ж/д, морском, речном или же
автомобильном транспорте. Перевалка на ж/д станциях или в портах для
этого не требуется. Достигается большая экономия стоимости и времени. На
танк-контейнерах можно транспортировать не только безопасные, но и
опасные грузы. Собраны такие контейнеры из современных материалов. Они
имеют оригинальную конструкцию. Благодаря этому вероятность аварий в
процессе перевозки автотранспортом, морем или же поездом сведена к
минимуму.
EXSIF Russia является крупнейшим в мире собственником
танк-контейнеров. Здесь любой желающий сможет арендовать
цистерны-контейнеры и воспользоваться выгодными условиями
сотрудничества. Прежде всего это гарантия сохранности любых вверенных
компании грузов. Оборудование, предлагаемое компанией в аренду полностью
соответствует требованием ISO. Цистерны-контейнеры прошли сертификацию и
сопровождаются соответствующей документацией. При выдаче каждому
арендаторы предоставляется полная гарантия на исправность оборудования.
Тем самым достигается гарантия сохранности любых грузов.
Оборудование в компании можно арендовать на любой срок. Минимальный срок
аренды составляет 30 суток. Такая аренда подойдет заказчикам,
нуждающихся в перевозке всего нескольких партий грузов.
Высококвалифицированные специалисты компании руководствуются
индивидуальным подходом к нуждам каждого заказчика. С ними заключаются
индивидуальные контракты, в которых детально прописаны условия аренды. В
такой документации указывается тип оборудования, ставка аренды,
количество танк-контейнеров, а также возможные перспективы.
Возврат/получение выполняется в Рязани. Конкретнее - в депо
Желдорсервисе. При необходимости возможно заключение дополнительного
соглашения по отправке оборудования в другие места назначения.
Парк компании насчитывает более 65 тыс. единиц оборудования. Основным
направлением является поставка танк-контейнеров транспортным компаниям.
Также компания активно развивает услугу по аренде подобного
оборудования. Благодаря такому обширному парку, здесь можно в любой
момент арендовать цистерну-контейнер без малейших задержек. Желающие
также могут приобрести в компании старые б/у цистерны-контейнеры. Чтобы
заказать любую из вышеперечисленных услуг, достаточно осуществить
телефонный звонок и связаться с представителем компании.