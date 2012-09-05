Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Перевозки пищевых наливных грузов танк-контейнерами




Перевозки пищевых наливных грузов танк-контейнерами
28 Мая 2020

Перевозка грузов в арендованных танк-контейнерах имеет свои преимущества. Прежде всего это касается наливных грузов. Транспортировать их на танк-контейнерах можно быстро и эффективно. Подобная тара отличается универсальностью. На цистернах-контейнерах можно доставлять жидкие или же сухие химические и пищевые продукты. Такие перевозки можно организовать на ж/д, морском, речном или же автомобильном транспорте. Перевалка на ж/д станциях или в портах для этого не требуется. Достигается большая экономия стоимости и времени. На танк-контейнерах можно транспортировать не только безопасные, но и опасные грузы. Собраны такие контейнеры из современных материалов. Они имеют оригинальную конструкцию. Благодаря этому вероятность аварий в процессе перевозки автотранспортом, морем или же поездом сведена к минимуму.

EXSIF Russia является крупнейшим в мире собственником танк-контейнеров. Здесь любой желающий сможет арендовать цистерны-контейнеры и воспользоваться выгодными условиями сотрудничества. Прежде всего это гарантия сохранности любых вверенных компании грузов. Оборудование, предлагаемое компанией в аренду полностью соответствует требованием ISO. Цистерны-контейнеры прошли сертификацию и сопровождаются соответствующей документацией. При выдаче каждому арендаторы предоставляется полная гарантия на исправность оборудования. Тем самым достигается гарантия сохранности любых грузов.

Оборудование в компании можно арендовать на любой срок. Минимальный срок аренды составляет 30 суток. Такая аренда подойдет заказчикам, нуждающихся в перевозке всего нескольких партий грузов. Высококвалифицированные специалисты компании руководствуются индивидуальным подходом к нуждам каждого заказчика. С ними заключаются индивидуальные контракты, в которых детально прописаны условия аренды. В такой документации указывается тип оборудования, ставка аренды, количество танк-контейнеров, а также возможные перспективы. Возврат/получение выполняется в Рязани. Конкретнее - в депо Желдорсервисе. При необходимости возможно заключение дополнительного соглашения по отправке оборудования в другие места назначения.

Парк компании насчитывает более 65 тыс. единиц оборудования. Основным направлением является поставка танк-контейнеров транспортным компаниям. Также компания активно развивает услугу по аренде подобного оборудования. Благодаря такому обширному парку, здесь можно в любой момент арендовать цистерну-контейнер без малейших задержек. Желающие также могут приобрести в компании старые б/у цистерны-контейнеры. Чтобы заказать любую из вышеперечисленных услуг, достаточно осуществить телефонный звонок и связаться с представителем компании.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке