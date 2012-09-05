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Переставные педали
16 Января 2018
Теги: авто

В конструкции автомобиля вопрос об удобствах шофера играет видную роль. Очевидно, что расстояние от переднего края сиденья до опорной площади педали, удобное для лица высокого роста, может оказаться неудобным для малорослого и наоборот. Некоторые конструкторы пробовали разрешить данную проблему посредством устройства шоферского сиденья передвигающимся в прямом и обратном направлении, тогда как другие предпочитают переставные педали. Если вам нужны качественные автозапчасти, загляните в интернет-магазин https://westpart.com.ua. Здесь представлен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

Такого рода педали состоят обычно из двух прямых частей. На чертеже, обозначенном буквой А, упор укреплен на круглом валике, входящем в другую часть рычага, который выступает через отверстие в подножной доске. На валике просверлено несколько поперечных отверстий, причем его можно укреплять в любом положении посредством €сквозного» болта. Не чертеже В конец валика, снабженный резьбой, входит во втулку педали на свободном конце ее и закрепляется двумя гайками. Сходно с этим и устройство, изображенное на чертеже, обозначенном буквой В, за исключением того, что здесь валик, снабженный также резьбой, проходит через втулку педали на свободном конце ее и закрепляется зажимным болтом в любом желаемом положении. Эти различные конструкции с прямыми частями педали страдают тем недостатком, что требуют несколько более длинного прореза в полу, что нежелательно, поскольку содействует более свободному доступу во внутрь автомобиля холодного воздуха и паров масла, когда машина нагревается. Под буквой О показана конструкция, устраняющая указанные недостатки. Здесь телу педали придана двутавровая форма, тогда как упор педали имеет две направляющих, входящих в боковые части тела, педали. При этом обе части скреплены вместе двумя сквозными болтами, которые могут быть пропущены сквозь отверстия в тело педали.

Приспособление для закрепления педалей может быть устроено также на втулке. В каждом данном случае имеются две втулки, из которых одна укреплена, другая же не закреплена на валу. На чертеже А показана плотно пригнанная втулка, снабженная двумя приливами с проходящими через них болтами, между которыми закрепляется втулка от педали. На чертеже, обозначенном буквой В, втулка имеет прорезной сектор, с мелкой радиальной насечкой с одной стороны, что дает возможность закреплять педаль в любом положении.

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тут были комменты. RIP!






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