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Перестанавливая шплинт
26 Марта 2017
Теги: авто

Для эффективной очистки перфорированной поверхности воздухозаборника необходимо, чтобы клапаны при включенном гидроцилиндре плотно прилегали к уплотнителям  торца рамки и в то же время детали механизма привода клапанов н"е были излишне напряжены при выходе штока в крайнее нижнее положение. С этой целью в конструкции предусмотрена регулировка механизма привода клапанов, которую осуществляют в такой последовательности.

Помещают шплинт  в самое нижнее отверстие на штоке. При этом под действием веса клапанов рычаг должен упереться в упор, приваренный к рамке.

Отпускают контргайку и, вращая шток, устанавливают вилку так, чтобы ее ось касалась нижней кромки овального отверстия А рычага. Затягивают контргайку и проверяют действие механизма: при включении гидроцилиндра клапаны должны повернуться в положение, близкое к закрытому, и затем под действием всасывающего потока воздуха надежно перекрыть входные окна рамки. Плотность закрытия клапанов контролируют по наличию небольшого зазора между осью и верхней кромкой овального отверстия рычага.

Регулировка не нарушается при перестановке шплинта в другие отверстия штока, так как при включении гидроцилиндра шток независимо от положения на нем шплинта всегда выдвигается до упора ограничительного кольца  плунжера в торец головки.

Пружина, установленная на валике между ступицей рычага и корпусом воздухозаборника, прижимает резиновую шайбу к его стенке и уплотняет в ней отверстие, сделанное для прохода валика, на котором закреплен нижний клапан.


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