Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Переподготовка экстерном




Переподготовка экстерном
21 Мая 2017
Теги: авто

Подскажите, пожалуйста, как мне поступить в данной ситуации: у меня есть права от 1993 г., справка и свидетельство о прослушивании курса переподготовки по ПДД от 1994 г. Нужно ли мне заново проходить обучение ПДД, сдавать экзамены для того, чтобы управлять транспортным средством другой категории?

Александр Коноплев, Киев

Проходить вновь обучение по ПДД не нужно, во всяком случае, если вы сами не видите в этом необходимости. Но удостоверение нужно обменять. Без экзаменов, если на протяжении последних двенадцати месяцев вы управляли автомобилем, что подтверждается временным регистрационным талоном на ваше имя или внесением в свидетельство о регистрации автомобиля вас, как лица, уполномоченного собственником управлять автомобилем. 

Не требуется сдавать экзамены и в том случае, если вы хотите открыть низшую, по сравнению с имеющейся у вас, категорию вождения (А, В, С). Но здесь есть одно «но». Факт выдачи меняемого водительского удостоверения должен быть подтвержден соответствующим РЭО ГАИ. Во всех остальных случаях избежать сдачи экзаменов, увы, не удастся.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Равенство в статике... - . (+42)
Допремьерный показ в Европе... - . (+29)
Недовольных нет? - . (+42)
Скромно и со вкусом... - . (+82)
Европейский фасон... - . (+92)
Toyota Avensis - . (+103)
Привет из космоса... - . (+76)
Восьмиглазый - . (+78)
Для езды по бездорожью... - . (+75)
Шины пирелли - . (+101)
Исполняет «Hi-tech» - . (+52)
Чип тюнинг - . (+96)
Оптимальное положение водителя... - . (+121)
Торможение авто - . (+134)
Размещение водителя на рабочем... - . (+124)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке