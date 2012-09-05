Подскажите, пожалуйста, как мне поступить в данной ситуации: у меня есть права от 1993 г., справка и свидетельство о прослушивании курса переподготовки по ПДД от 1994 г. Нужно ли мне заново проходить обучение ПДД, сдавать экзамены для того, чтобы управлять транспортным средством другой категории?

Александр Коноплев, Киев

Проходить вновь обучение по ПДД не нужно, во всяком случае, если вы сами не видите в этом необходимости. Но удостоверение нужно обменять. Без экзаменов, если на протяжении последних двенадцати месяцев вы управляли автомобилем, что подтверждается временным регистрационным талоном на ваше имя или внесением в свидетельство о регистрации автомобиля вас, как лица, уполномоченного собственником управлять автомобилем.

Не требуется сдавать экзамены и в том случае, если вы хотите открыть низшую, по сравнению с имеющейся у вас, категорию вождения (А, В, С). Но здесь есть одно «но». Факт выдачи меняемого водительского удостоверения должен быть подтвержден соответствующим РЭО ГАИ. Во всех остальных случаях избежать сдачи экзаменов, увы, не удастся.