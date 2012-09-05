Все существующие способы корректировки масс сводятся к следующим: добавление массы в «легкое место», уменьшение массы в «тяжелом месте», перемещение массы, или динамическая центровка.

Добавление массы осуществляют путем прикрепления к поверхности ротора в определенном месте специального балансировочного груза или наплавления материала.

Уменьшение массы производят снятием части материала с поверхности ротора в каком-либо месте. Материал удаляют сверлением, фрезерованием, шлифованием, опиливанием и другими способами, заранее назначенными конструктором изделия.

Перемещение масс осуществляется путем перестановки штатных деталей ротора или специальных, постоянных по массе балансировочных грузов.

Испытание на герметичность керосином. Контроль герметичности керосином основан на его высокой проникающей способности и применяется для проверки неподвижных и неразъемных соединений , а также подвижных соединений . При этом оговаривается степень герметичности в течение определенного времени испытания.

Для контроля неподвижного соединения наружную поверхность стыка или сварного шва покрывают мелом , а внутреннюю поверхность смачивают керосином или заливают его во внутреннюю полость испытуемого объекта. Темные пятна керосина, появившиеся на меловом фоне, указывают негерметичные места.

При контроле корпусной детали ее подвешивают над поддоном и наносят кистью меловой раствор на проверяемые места. После высыхания мелового раствора внутреннюю полость испытуемого корпуса опрыскивают керосином. Осмотр внешней поверхности стыков производят через 2...3 мин после распыления. Места не- герметичности обводят царапающим мел инструментом, например отверткой.

Испытания на герметичность методом аквариума. Контроль герметичности сжатым воздухом заключается в том, что в полость проверяемой сборочной единицы подают сжатый воздух под небольшим избыточным давлением, закрывают воздушный входной кран и погружают изделие в аквариум с водой. Негерметичность обнаруживается по появлению воздушных пузырьков, выходящих из негерметичных мест. Величину утечки воздуха определяют расчетным путем.

При испытании на герметичность сборочной единицы с незамкнутым внутренним пространством на открытые места устанавливают технологические заглушки и помещают испытуемое изделие в аквариум. Уровень воды в аквариуме должен превышать на 50... 80 мм верхнюю точку изделия. После подачи сжатого воздуха под давлением внутрь изделия закрывают воздушный входной кран и наблюдают за появлением пузырьков воздуха через стеклянную переднюю стенку аквариума. Для расчета величины утечки определяют диаметры воздушных пузырьков и их число.