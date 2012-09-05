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Переход на комплексную систему управления
21 Апреля 2020
Теги: авто

Переход на комплексную систему управления практически не затрагивал конструкции двигателя (за исключением установки двух новых датчиков) и сводился к замене электронной части системы. В НАМИ на двигателях ЗМЗ-506.10 и ЗМЗ-4024.10 были проведены работы по определению законов управления для комплексной электронной системы.

В 1985-86 гг. работы по применению впрыска топлива были продолжены на двигателе ЗМЗ-4024.10 для микроавтобуса РАФ-22038. Работы по двигателю ЗМЗ-504.10 и ЗМЗ-506.10 были прекращены в связи с тем, что это были двигатели для правительственных и представительских (специальных) автомобилей, где требовалась особая надежность, с том числе и системы управления, а эта надежность с системой АВТЭ конструкции ЦНИТА не была достигнута.

При испытаниях в очередной раз отмечено, что АВТЭ требует доработки. Дальнейшие работы были направлены на создание комплексной микропроцессорной системы управления двигателем. Разработка КМСУД проводилась в Научно-исследовательском институте автомобильной электроники (НИИАЭ) и на заводе РАФ.

Было принято решение, что поскольку ГАЗ и ЗМЗ ведут работы по модернизированному автомобилю ГАЗ-3102 с новым двигателем ЗМЗ-406.10 и комплексной микропроцессорной системой управления двигателем (КМСУД), рекомендовать этот автомобиль первоочередным объектом для внедрения КМСУД с последующим распространением опыта на другие объекты.

 


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