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Передняя независимая подвеска Студебекер
1 Сентября 2017
Теги: авто

На средней части опорной шейки кривошипа между игольчатыми подшипниками нарезаны шлицы, на которых укреплён трёхплечий рычаг. Два плеча этого рычага действуют на плунжеры гидравлического амортизатора, а третье плечо нажимает на винтовую пружину через промежуточную шайбу. При нормальной нагрузке арто- мобиля винтовая пружина воспринимает максимальное усилие 950 кг. Винтовая пружина и третье плечо рычага образуют вместе перегибающееся рычажное соединение, увеличивающее мягкость подвески, при малых деформациях, соответствующих езде с умеренной скоростью. При больших деформациях (как сжатия, так и отдачи) винтовая пружина увеличивает жёсткость подвески аналогично действию буферов. Как увеличение мягкости подвески в среднем положении, так и увеличение её жёсткости в крайних положениях достигается одной и той же пружиной. Существенным преимуществом этой системы является крепление поворотного шкворня непосредственно в кронштейне рамы, вследствие чего работа рессор не изменяет относительного положения противоположных концов поперечных тяг и геометрия рулевого управления выдерживается совершенно точно.

В прежних вариантах подвески Дюбонне взамен торсионного стержня и трубы применялась винтовая рессора. Она была заключена в картере подвески и упиралась в рычаг кривошипа, который сжимал её весом шасси. Другой рычаг, связанный с картером подвески тормозным диском, воспринимал крутящий тормозной момент.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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