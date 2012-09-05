Он является одновременно ведущим и управляемым. В него входят: главная передача, дифференциал, полуоси, но они здесь заканчиваются карданными шарнирами равных угловых скоростей. Поворотные цапфы этого моста существенно отличаются конструкцией и креплением от ранее рассмотренного: здесь ступицы колес (одновременно ведущих и управляемых) соединяются с ведущими полуосями через карданный шарнир равных угловых скоростей.

Кожухи полуосей этого моста заканчиваются сферическими чашками (шаровой опорой) 17, на которых имеются два шипа, которые составляют, как бы, «разрезной шкворень» 13, на котором крепятся на роликоподшипниках поворотные цапфы 19 управляемых колес. Корпус цапфы располагается на шипах на двух конических роликоподшипниках.

Карданные шарниры равных угловых скоростей позволяют передавать Мк при любом повороте цапф управляемых колес. Такие карданные шарниры бывают трех типов: 1- шариковый с делительной канавкой, 2 - кулачковый, 3 - сдвоенный. В грузовых АТС в основном применяется первый тип, а на легковых автомобилях - в основном применяется второй тип. Поломался автомобиль? Обратитесь в автосервис хендай. Профессиональные специалисты проведут диагностику и оперативно устранят найденные неполадки.

В шариковом карданном шарнире с делительной канавкой вал колеса изготавливается заодно с ведомой вилкой карданного шарнира, а ведущая вилка карданного шарнира изготавливается заодно с ведущей полуосью, на шлицах которой сидят полуосевые шестерни - они входят в зацепление с шестернями-сателлитами.

Между вилками карданного шарнира равных угловых скоростей в канавках находятся шарики, через них и передается на вилки карданного шарнира крутящий момент, Мк. Они центрируются центральным шариком - он не позволяет четырем другим ведущим шарикам карданного шарнира выкатиться из своих канавок при повороте вилок кардана. Карданный шарнир равных угловых скоростей с делительной канавкой запирается шпилькой, входящей в центральный шарик, а шпилька фиксируется и удерживается штифтом.

На переднеприводных легковых АТС в управляемых мостах в основном устанавливаются кулачковые карданные шарниры равных угловых скоростей. По конструкции и принципу действия они в основном аналогичны кулачковым межколесным дифференциалам (повышенного трения).

Кулачковый карданный шарнир равных угловых скоростей позволяет одновременно управлять передними колесами АТС и передавать на них Мк.