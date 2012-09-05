До 1930 г. все двухосные (четырёхколёсные) автомобили имели неразрезные передние оси, но с введением независимой передней подвески их применение для легковых автомобилей значительно сократилось. Однако почти все грузовые автомобили, четырёхколёсные тракторы и тягачи имеют передние оси, так же как и легковые автомобили, со старой системой подвески.

Обычная передняя ось расчленённого типа состоит из средней балки и двух поворотных кулаков, шарнирно соединённых с балкой. У большинства автомобилей ранних моделей передние оси были прямыми и средняя линия балки совпадала с осями цапф поворотных кулаков. Позднее, когда двигатель стали устанавливать в передней части автомобиля, появилась необходимость выгиба вниз средней части балки, так как двигатель или выгнутая поперечина рамы находились непосредственно над осью.

В дальнейшем, по мере понижения центра тяжести автомобиля, вызванного необходимостью увеличения устойчивости и безопасности движения на больших скоростях, была опущена вся средняя часть балки передней оси, включая подушки рессор. Передние оси без выгиба имеют применение, когда нужен большой просвет, например в сельскохозяйственных тракторах.