Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Передние оси авто




Передние оси авто
1 Апреля 2018
Теги: авто

До 1930 г. все двухосные (четырёхколёсные) автомобили имели неразрезные передние оси, но с введением независимой передней подвески их применение для легковых автомобилей значительно сократилось. Однако почти все грузовые автомобили, четырёхколёсные тракторы и тягачи имеют передние оси, так же как и легковые автомобили, со старой системой подвески.

Обычная передняя ось расчленённого типа состоит из средней балки и двух поворотных кулаков, шарнирно соединённых с балкой. У большинства автомобилей ранних моделей передние оси были прямыми и средняя линия балки совпадала с осями цапф поворотных кулаков. Позднее, когда двигатель стали устанавливать в передней части автомобиля, появилась необходимость выгиба вниз средней части балки, так как двигатель или выгнутая поперечина рамы находились непосредственно над осью.

В дальнейшем, по мере понижения центра тяжести автомобиля, вызванного необходимостью увеличения устойчивости и безопасности движения на больших скоростях, была опущена вся средняя часть балки передней оси, включая подушки рессор. Передние оси без выгиба имеют применение, когда нужен большой просвет, например в сельскохозяйственных тракторах.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Кронштейны рессор... - . (+35)
Этапы срочного выкупа автомоби... - . (+39)
Распространенные мифы о скупке... - . (+36)
Внешние раскосы - . (+41)
Прочность деталей рулевого упр... - . (+43)
Подшипники переднего колеса... - . (+49)
Срезывающие силы... - . (+83)
Развал колёс - . (+91)
Поперечины рамы - . (+83)
Влияние торможения на напряжен... - . (+77)
Расчёт изгибающих моментов... - . (+69)
3 способа защиты кузова автомо... - . (+82)
Рамы и кронштейны... - . (+88)
Сечения элементов рамы... - . (+125)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке