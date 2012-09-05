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Передающее устройство (тормозной привод)
13 Ноября 2020
Теги: авто

Включает: разделители магистралей (например, многосекционный кран); накопители энергии (например, воздушные баллоны-ресиверы); оборудование управления (например, тормозные клапаны); устройства регулирования тормозной силы, чувствительные к нагрузке; тормозные цилиндры и сервоцилиндры. Их совместная работа показана на блок-схеме двухконтурной рабочей тормозной системы.

Разделитель магистралей Сохраняет эксплуатационную целостность неповрежденных контуров в случае повреждения одного из контуров.

Изоляция поврежденной магистрали достигается сочетанием перепускных клапанов, сгруппированных в одно устройство; работа таких клапанов обеспечивается как при низких, так и при высоких уровнях подачи питания.

Накопитель энергии Определенный запас энергии для питания контуров тормозной системы необходим в случае возникновения неисправности в источнике энергии. Для этой цели используются ресиверы; они изготовляются с допусками обеспечения безопасности, соответствующими работе при избыточном давлении и чрезмерной коррозии.

Оборудование управления Используется с целью управления величинами требуемого давления для соответствующих частей системы. Механически, гидравлически или пневматически срабатывающие или управляемые клапаны используются для управления выходными параметрами в зависимости от величины входного сигнала. Для двухконтурных рабочих тормозных систем требуются двухсекционные краны. Надлежащая работа тормозной системы требует хорошей адаптируемости управления, точной регистрации давления, быстрого реагирования и низкого гистерезиса.

Автоматическое регулирование тормозной силы при различной нагрузке (ALB)

Автоматическое управление давлением осуществляется в зависимости от нагрузки автомобиля. Нагрузка часто измеряется по сжатию пружин (в случае стальных пружинных подвесок) и давлению в пневмобаллоне (в случае пневматической подвески). Клапан управления уменьшает выходное давление по отношению к входному в зависимости от величины сжатия пружины или величины давления в пневмобаллоне.

Тормозные камеры и цилиндры Данные устройства используются для преобразования давления в тормозную силу. Камеры диафрагменного типа в основном используются для рабочей тормозной системы. Исполнительные тормозные цилиндры с пружинным энергоаккумулятором применяются для стояночной системы.


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