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Передача червяк—рычаг (Росс)
17 Апреля 2018
Теги: авто

Ряд типов рулевых передач Росс основан на применении пары винт—рычаг. Винт представляет собой червяк переменного шага, укреплённый на нижнем конце рулевого вала. Коническая шпилька, имеющаяся на конце короткого рычага, входит в канавку или впадину червяка. Рычаг представляет собой одно целое с валом, перпендикулярным рулевому валу; на другом конце вала рычага, вне картера передачи, укреплена рулевая сошка. Осевые усилия червяка воспринимаются в обоих направлениях шариковыми подшипниками. В последней модели предусмотрен регулировочный винт с контргайкой в крышке, расположенный концентрично с валом руля и ограничивающий продольную игру этого вала. Вследствие малой поверхности соприкосновения между шпилькой и червяком трение между ними сравнительно мало.

Шаг винтовой канавки имеет меньшую величину в средней части, что максимально облегчает работу водителя, когда передача находится около своего среднего положения, соответствующую движению автомобиля по прямой, т. е. в течение значительного процента общего времени работы автомобиля. Конечно, когда передача подходит к крайнему положению, выигрыш в усилии уменьшается, и, следовательно, маневры, производимые при установке автомобиля на стоянку, более затруднительны.

Существует разновидность описанной передачи, в которой шпилька на конце рычага установлена на двух конических роликоподшипниках; трение скольжения между шпилькой и червяком заменяется трением качения, вследствие чего усилие управления уменьшается на 50%.

 


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тут были комменты. RIP!






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