Ряд типов рулевых передач Росс основан на применении пары винт—рычаг. Винт представляет собой червяк переменного шага, укреплённый на нижнем конце рулевого вала. Коническая шпилька, имеющаяся на конце короткого рычага, входит в канавку или впадину червяка. Рычаг представляет собой одно целое с валом, перпендикулярным рулевому валу; на другом конце вала рычага, вне картера передачи, укреплена рулевая сошка. Осевые усилия червяка воспринимаются в обоих направлениях шариковыми подшипниками. В последней модели предусмотрен регулировочный винт с контргайкой в крышке, расположенный концентрично с валом руля и ограничивающий продольную игру этого вала. Вследствие малой поверхности соприкосновения между шпилькой и червяком трение между ними сравнительно мало.

Шаг винтовой канавки имеет меньшую величину в средней части, что максимально облегчает работу водителя, когда передача находится около своего среднего положения, соответствующую движению автомобиля по прямой, т. е. в течение значительного процента общего времени работы автомобиля. Конечно, когда передача подходит к крайнему положению, выигрыш в усилии уменьшается, и, следовательно, маневры, производимые при установке автомобиля на стоянку, более затруднительны.

Существует разновидность описанной передачи, в которой шпилька на конце рычага установлена на двух конических роликоподшипниках; трение скольжения между шпилькой и червяком заменяется трением качения, вследствие чего усилие управления уменьшается на 50%.