Каждый экипаж получает перед стартом так называемую “легенду" — книжицу, в которой условными обозначениями “прописан" весь маршрут гонки. Кстати, отклонение от этого маршрута запрещено под страхом “смертной казни” (то бишь, под угрозой исключения), На протяжении всей гонки в обозначенных в “легенде” местах участники должны отмечаться на контрольных судейских постах (контроль времени, контроль прохождения, старт “дона” и т.д.). Отсутствие какой-нибудь судейской визы в контрольной карте (еще одна брошюрка, которую экипаж должен беречь пуще глаза) автоматически ведет к исключению из зачета.

Момент прибытия на посты рассчитывается каждым участником самостоятельно: судьи назначают только время первого старта в гонке, а "нормы времени" (интервалы, за которые экипаж должен преодолеть расстояние между постами) указаны в “легенде". При этом отметки во всех пунктах должны происходить в установленное время: наказывается как опоздание, гак и опережение. Если экипаж отметился не вовремя, он будет серьезно наказан. Штрафы составляют плюс 10 с к общему результату за каждую минуту опоздания и... 60 с за каждую минуту опережения! Вместе с тем, выдерживать режим гонки на дорожных секциях не так сложно. Главное — внимание, ответственность и элементарное знание арифметики. Этих качеств почти достаточно, чтобы стать приличным штурманом. Не “гуляют" вторые водители и на “допах", но здесь их задача другая.

Перед началом гонки участники имеют право проехать но всем СУ. В чемпионате мира это можно проделать дважды. При этом езда “на пределе" запрещена: "ознакомление" (именно так называется эта процедура) проходит на "гражданских" автомобилях с соблюдением всех ПДД. Результатом ознакомления становится “стенограмма", которую пилот надиктовывает штурману. В ней отражено все, что он считает нужным услышать во время гонки. Записываются крутизна поворотов и расстояния между ними. состояние дороги и ориентиры. скорость и необходимость переключить передачу — все, что поможет пилоту “увидеть" в гонке трассу чуть раньше, чем это сделают его глаза. И благодаря штурманам раллисты едут намного быстрее, чем можно было бы себе представить.