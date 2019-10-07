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Перечень преимуществ участия в торгах по 44-ФЗ
6 Февраля 2020
Теги: торги

Для тех, кто только начинает участие в госзакупках, стоит воспользоваться госзакупками по ФЗ-44, поскольку существенно увеличена НМЦК, упрощена подача заявки в строительных аукционах и т.д.

Всем начинающим поставщикам советуем принимать участие в госзакупках по этому Федеральному закону, поскольку в этом случае участники могут подробно ознакомиться с правилами работы и особенностями отбора победителя. Для обретения уверенности в своих силах стоит пройти курс обучения государственным закупкам в компании «СИС», специалисты которой обладают огромным опытом в этой сфере. Дополнительная информация доступна на https://www.sis-company.ru

Теперь о преимуществах для начинающих участников госзакупок:

1. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) сейчас составляет 300 миллионов руб. для закупок, извещения о которых могут быть опубликованы в ЕИС за неделю до начала. Максимальный порог для строительной сферы увеличен до 2 миллиардов руб. Кроме того, сокращены рассмотрения первой части заявок до 3 рабочих дней.

2. В запросе предложений, если тендер признан несостоявшимся в случае отсутствия необходимого количества участников, заказчику разрешено заключение контракта с единственным участником.

3. Для того чтобы принять участие в строительном аукционе поставщику в 1 ч. заявки нужно лишь указание согласия по выполнению работ в соответствии с поставленными условиями.

4. Сокращен срок обжалования действий заказчиков до 5 рабочих дней.

5. Определено 3 льготные категории поставщиков:

• для субъектов малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций объем закупок от 15% совокупного годового объема;
• для организаций инвалидов и учреждений исправительной системы контракты заключают по цене, которая до 15% выше предложенной ими, но не выше начальной максимальной цены;

6. Госконтроль максимально регламентирован: при нарушении правил проведения тендера и оплаты выполненных работ поставщики попадают в соответствующий реестр, а заказчики облагаются штрафами или начислением пени.

7. Заявка может быть подана любым участником торгов, чем обеспечивается прозрачность госзакупок и справедливая конкуренция.

8. Для всех 8 официальных электронных площадок может использоваться одна электронная подпись.

9. Заказчику предоставляется право внесения изменений в условия договора если контракт касается выполнения строительных работ. Изменения не должны превышать 10% от стоимости контракта.

Естественно, что не увидеть преимуществ невозможно. Абсолютная прозрачность торгов позволяет даже новичкам в госзакупках получить долгосрочные и выгодные контракты.


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