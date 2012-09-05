В первый день Н.А.С.-ралли Юха выиграл более половины скоростных спецучастков и повел гонку в качестве лидера. Это удивительно, потому что для многих других участников ралли этот последний в сезоне старт был необыкновенно важен, так как решал судьбу не только мест в общем зачете чемпионата мира, но и определял их дальнейшее участие в составе заводских команд-лидеров. Соперники ничего не могли поделать с мастерством раллийного короля.

Во второй день R-A.C.-ралли Канккунен все же уступил лидерство: с необыкновенным напором мчался самый юный фирменный гонщик — 25-летний шотландец Колин МакРей и сумел к концу дня выиграть у Юхи более минуты. Отметим, что британский этап на этот раз проходил в непривычно тяжелых зимних условиях. Ранняя и суровая зима пришла не только к наде, но и во все европейские страны. И вместо привычных осенних грязных дорог раллистам пришлось столкнуться со снегом и льдом.

Так, все в тот же второй день Н.A.C.-ралли улетел с трассы немецкий гонщик Армии Шварц на Mitsubishi Lancer. К счастью, спустя пятнадцать минут его машину поставили на колеса, и он смог вновь включиться в борьбу. Но на самые высокие места претендовать он уже не мог.

Вице-победитель нынешнего первенства Франсуа Делекур также столкнулся с неприятностями — в его машине Ford Escort барахлила подвеска, и с каждым допом Делекур откатывался все дальше от лидеров. Ну, а Колин МакРей, стремившийся стать первым британцем-по- бедителем В.А.С.-ралли после семнадцатилетнего перерыва (в последний раз первым здесь был его соотечественник шотландец Роджер Кларк), так и не сумел достичь желанной цели. Ну, а Юха Канккунен после схода своего единственного соперника легко довел свой автомобиль Toyota Celica до победного финиша и, набрав 135 очков, на 23 пункта опередил серебряного призера Франсуа Делекура, финишировавшего в Англии лишь четвертым. Второе мест9 в R-A.C.-ралли занял швед Кеннет Эрикссон на Mitsubishi Lancer, а третьим финишировал англичанин Малкольм Уилсон (Ford Escort).

Теперь все — и победители, и побежденные — могут немного расслабиться до конца января, когда мы вновь увидим их всех на старте первого этапа нового чемпионата мира — ралли Монте-Карло.