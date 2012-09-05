На автомобилях с коробкой скоростей управление обычно состоит из двух педалей, расположенных по обеим сторонам рулевой колонки, причем левая обычно является педалью оцепления, а правая тормозной педалью. Педаль аскелератора помещается немного правее тормозной педали и работает от правой ноги. Педаль сцепная укрепляется обычно на валу, на котором имеется вилка для выключения сцепления, вал устанавливается в картере сцепления, тогда как тормозная педаль может быть устанавливаема на валу или на пальце, находящемся в кронштейне, укрепленном на боковом лонжероне рамы, к педали конуса. Ищете запчасти на авто в Украине? Загляните в интернет-магазин АвтоТО. Здесь есть все, что вам нужно.

Педаль состоит из прямой части, находящейся под полом, и дугообразной части, проходящей сквозь вырез в полу. Если желательно иметь переставную педаль, то обеим частям педали часто придается также прямая форма. Длина педали сцепления и тормозной педали колеблется обычно в пределах 13—16" (330 до 400 мм). Сечение педали около втулки делается обычно иди двутавровое или овальное, причем момент сопротивления сечения относительно оси, параллельной оси педали, составляет от 0,08 до 0,12 дм8 (от 1,25 до 2 елі3). Около упоров педаль делается или овальной или почти прямоугольной формы с площадью сечения 0,30—0,45 дм2 (от 2 до 3 см).

Если педаль имеет двутавровое сечение, то она переходит обычно в другое сечение в месте перехода прямой части педали в дугообразную. Педаль обычно штампуется в штампах, причем однако неудобно штамповать целиком всю педаль сразу, так что последняя или прикрепляется болтами к валу (это имеет то преимущество, что позволяет изменять угловые соотношения между двумя частями), или же сваривается обычным способом. Тело педали должно быть преимущественно симметричным по отношению к плоскости, перпендикулярной к ее оси и проходящей через центр втулки. Иногда признается желательным значительно удалять опорную часть от втулки и в таком случае следует принимать во внимание скручивающие усилия в большой части педали, причем тогда желательно увеличивать сечение педали.