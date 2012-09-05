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Печь конвекционная
3 Февраля 2017

Оборудование для самой вкусной выпечки

Румяные свежие булочки и пирожки любят и взрослые, и дети. Поэтому нужно обязательно включить их в ассортимент изготавливаемых блюд. Это касается не только кондитерских и кофеен, но также актуально для супермаркетов, кафе, ресторанов. В любом заведении общественного питания аппетитная выпечка привлекает внимание и вызывает желание срочно ее попробовать. Чтобы наладить собственное производство кулинарных шедевров, вам понадобится печь конвекционная. Она подходит для работы с любым тестом и разными начинками. С ее помощью получаются одинаково превосходные мясные и капустные пироги, сладкие пирожки, булочки, воздушные круассаны. При этом от кондитера требуется минимум усилий: достаточно только загрузить поддон с изделиями в печь и выбрать нужный режим. Все остальное – дело техники.


Достоинства конвекционной печи

Основным преимуществом техники является способ ее работы. Он заключается в том, что под воздействием давления в печи создается сильное нагнетание горячего воздуха, который обволакивает изделия и обеспечивает их равномерный прогрев. Продукция готовится за сравнительно короткое время, и на выходе получаются пышные, сочные, румяные пироги и плюшки. При готовке не используется жир, что повышает вкусовые и качественные свойства выпечки.

Другим достоинством печи является ее многофункциональность и высокая скорость работы. Техника универсальна и подходит для всех видов кондитерских изделий. Конвекционный принцип работы максимально сокращает продолжительность цикла без потери качества блюд. В зависимости от необходимой производительности можно выбрать модели оптимального размера с нужным количеством подносов. За один цикл допускается выпечка разной продукции.

Еще один плюс – печь для выпечки очень компактна, а потому не занимает много места на производственной кухне. Большинство моделей выпускается в настольном исполнении и предназначено в том числе для малогабаритных кухонь. Устанавливая оборудование, нельзя забывать о вентиляции: наличие вытяжки рядом с печью является обязательным условием ее эксплуатации.


Где приобрести оборудование

Многие производители занимаются производством печей для выпечки. Выбирать и заказывать технику рекомендуется в специализированных магазинах, которые предлагают качественный товар и имеют на него полный пакет документов. По-настоящему хорошее оборудование при правильной эксплуатации прослужит не один год.


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