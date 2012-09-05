Pathfinder с достаточной интенсивностью равномерно набирает скорость, а автоматическая трансмиссия плавно, без рывков меняет передаточные числа. Правда, как и в большинстве случаев, при автоматической трансмиссии затруднено прогнозирование момента переключения, что особенно неприятно на скользком покрытии. Высокие скоростные качества требуют и хороших тормозов. Здесь нет никаких претензий. Мощные шины обеспечивают очень интенсивное и ровное замедление. Отсутствие АБС не мешало точно дозировать тормозную силу даже на скользком покрытии благодаря прекрасному реактивному действию на тормозной педали. Без труда удавалось, не блокируя колес, достигать максимально возможного замедления. Интенсивное торможение на несимметричном покрытии (под правыми и левыми колесами) вызывало лишь плавное отклонение автомобиля в сторону, но мощный усилитель рулевого управления надежно демпфировал усилие, которое стремилось отклонить рулевое колесо.

Чуть хуже на наших дорогах обстоят дела с плавностью хода. Мы привыкли к тому, что большинство иномарок, тем более джипы, хорошо «сглаживают» жесткие неровности, а основные проблемы связаны с прохождением неровностей типа «волна», когда возникают повышенные вертикальные ускорения, досаждающие в особенности пассажирам на заднем сиденье. Здесь же картина обратная. Автомобиль болезненно реагирует на жесткие неровности. Не помогают даже мощные шины. Но на пологой волне подвеска обеспечивает достаточный уровень комфорта, даже по сравнению с легковыми автомобилями. Правда, при прохождении волны возникает некоторое рысканье, обусловленное, . вероятно, рассогласованием кинематики рулевого управления и передней подвески.

Говоря об автомобиле в целом, скажем, что функции внедорожника он выполняет отлично. Например, Jeep Cherokee тоже неплох, но портит дело невозможность с необходимой точностью управлять тяговой силой. Здесь же этих проблем не возникает. А еще — отличное сочетание высокого уровня комфорта с выполнением своих «прямых обязанностей». Можно с уверенностью сказать, что Pathfinder (англ, «прокладывающий дорогу, следопыт») найдет свою тропу и в нашей стране.