Документ, который называется паспортом безопасности объекта, содержит эксплуатационные и технические характеристики конкретных сооружений или же зданий. Кроме этого в нем приводится развернутый анализ, содержащий моделирование возможных кризисных ситуаций. Основной целью создания паспорта является повышение безопасности объектов, а также содействие оперативным подразделениям, чтобы они могли получить достоверную информацию, если возникнут чрезвычайные ситуации. Паспорта безопасности необходимы для каждого действующего офисного, торгового или же бизнес-центра, а также магазинов, больниц, образовательных учреждений, организаций соц. обслуживания, бассейнов, стадионов, тренажерных залов, кинотеатров, подростково-молодежных клубов, концертных залов, музеев, театров, гостиниц, производственных предприятий, кафе, ресторанов, водозаборных станций, котельных, канализационных насосных станций и т.д.



Перед созданием документа специалисты проводят обследование объекта. На основе полученных данных составляется соответствующий акт. Найти образец акта обследования и категорирования объекта можно на нашем веб-сайте. Высококвалифицированные инженеры Amarante разработают такие паспорта в минимальное время по наиболее доступным для заказчиков тарифам. В активе компании более тысячи успешно созданных проектов. Отличаются специалисты Amarante большой ответственностью. Работают они в полном соответствии с действующим законодательством. Владельцам объектов, не имеющим паспорта безопасности грозят серьезные административные штрафные санкции. Кроме денежных пени законодательством предусмотрена дисквалификация до трех лет.



Amarante обслуживает клиентов со всей центральной части страны. Благодаря многолетнему опыту и точному соблюдению сроков, каждый заказчик компании получает огромную выгоду. Компания активно сотрудничает с такими крупнейшими дистрибьюторскими сетями, как Касторама, АШАН и др. Тарифы адаптируются в соответствии с потребностями конкретных заказчиков. Они могут воспользоваться бесплатными консультационными услугами специалистов.

