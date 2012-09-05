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Парусные суда
21 Февраля 2019
Теги: яхта

Нет ничего несбыточного в том, чтобы завести себе яхту и путешествовать на ней по рекам, озерам, водохранилищам. На судно не надо откладывать несколько миллионов долларов, фамилия судовладельца не должна заканчиваться на «ович». Доступная яхта стоит как автомобиль. Ясно, что автомобили бывают разные. Доступные яхты тоже.

Точная классификация очень сложна, потому воспользуемся условной. Парусные суда можно разделить на «микро», «минитонники», «четвертьтонники», «полутонники», «тонники». Но названия классов нельзя воспринимать буквально - в них нет намека на вес судна. На самом деле водоизмещение яхт куда больше. Уже четвертьтонник, как правило, весит более тонны.

«Микрушки», «минитонники», «четвертьтонники» стали популярны именно благодаря размеру. Судно можно возить на прицепе, любой автономный водоем подойдет нам, лишь бы к нему вела более-менее приемлемая дорога. Но за мобильность хозяин расплачивается весьма посредственной мореходностью - чем легче яхта, тем труднее преодолеть волну. Среди судов этих классов весьма распространены так называемые шверботы, оснащенные швер- том, выдвижным килем, убрав который, можно пройти отмели, мелководье и на стоянке подвести судно к самому берегу. Но дополнительная свобода опять-таки находится в противоречии с мореходными качествами - швербот, лишенный тяжелого киля, проще перевернуть.

Что касается комфорта, ясно: чем крупнее судно, тем удобнее будет нашему экипажу. Но даже на «микрушках» обычно имеется маленький столик, место для плитки. Отгорожен небольшой камбуз, предусмотрена кабинка для биогальюна. «Полутонники» и «тонники» куда комфортнее небольших яхт, однако на прицеп их не погрузить - вес не тот. Да, мы лишены возможности выбирать любой приглянувшийся водоем, но зато, купив такую яхту, становимся хозяевами полноценного корабля, который, как и подобает кораблю, будет передвигаться исключительно своим ходом.


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