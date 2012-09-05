Если вы желаете насладиться чистыми водами прудов, духом старинной усадьбы, вековыми аллеями и пением птиц, нужно посетить парк-отель Воздвиженское. Высококвалифицированный персонал парк-отеля трудится с единственной целью - создать максимальный комфорт для москвичей, решивших посетить один из наиболее живописных пригородов столицы. Такой загородный отдых в парк-отеле Воздвиженское Vozdvizhenskoe.com через официальный сайт доступен любому желающему. Здесь действует система Все включено. А отдыхающие смогут выбрать и дистанционно забронировать подходящий номер. Также заранее можно спланировать любое интересующее персонально вас мероприятие.



Частыми посетителями парк-отеля являются любители отдохнуть в Подмосковье. Сюда едут молодые пары, отмечающие свадьбу. Также в Воздвиженском отмечают разные знаменательные события, в том числе дни рождения. С особой охотой едут сюда семьи, планирующие отдых с детьми здесь. Для них в парк-отеле созданы идеальные условия. В пакет услуг входит многоразовое питание, размещение в комфортабельных номерах и все что предусмотрено системой All Inclusive. Для малышей здесь устраиваются интересные мероприятия. А взрослые могут посетить рестораны, бассейн, теннисные корты или же СПА-салон комплекса.



Одним словом, парк-отель предлагает москвичам спорт и развлечения в едином пакете. Посетителям здесь доступны любые варианты размещения. Комфортабельных номеров с балконами, приятной атмосферой и просторными ваннами всегда убраны в ожидании гостей. А благодаря системе Все включено отдыхающим не придется беспокоиться о мелочах и бытовых вопросах. Профессиональный персонал позаботится, чтобы вы не испытывали недостатка ни в чем. Воздвиженское является полноценным гостиничным комплексом, в котором можно разметить любое количество гостей.



Еще одним преимуществом парк-отеля является удачное месторасположение. От границ МКАД он отдален всего на 75 км. А расстояние доя Серпухова составляет не более семи км. Особенно нравится посетителям великолепная природа окрестностей Серпухова. Здесь прекрасные лесные массивы и отлично сохранившиеся изысканные усадьбы. Вблизи расположилось более сорока великолепных тематических парков. Гуляя по уютным аллеям, которыми пользовались русские аристократы, вы ощутите дух той эпохи. А каскадные пруды не оставят равнодушными даже скептиков. У парк-отеля имеется свой команда профессиональных аниматоров. Они работают ежедневно над улучшением программы и дарят детям незабываемые минуты. Для малышей здесь организовываются квесты, мини-спектакли, спортивные состязания, развивающие, познавательные мастер-классы и даже мини-дискотеки.