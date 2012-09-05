Сегодня настольный теннис, который по другому называют пинг-понгом, пользуется особой популярностью. Многие болельщики сами являются неплохими игроками в пинг-понг, занимаясь таким хобби регулярно. Совершенно очевидно, что они прекрасно разбираются в этой настольной игре, знакомы с достижениями известных теннисистов и не упускают возможности поставить на разные поединки, зарабатывая при этом солидные суммы. Виртуальный букмекер Париматч предлагает ставки на настольный теннис в лайве дистанционно, без посещения пунктов приема или же походов в тотализаторы. Здесь любой зарегистрированный беттор сможет найти подходящий поединок по этой спортивной дисциплине и поставить на него со стационарного компьютера или же мобильного устройства.



До наступления двадцатого столетия данная игра называлась по-разному - Госсима, Флим-Флам и Виф-Ваф. А название Пинг-Понг впервые начали употреблять в 1901 г. Придумал такое название Джон Джаквес - американец, увлекающийся настольным теннисом. Спустя четверть века образовалась Международная федерация по настольному теннису. А с 1988 г. данная спортивная дисциплина вошла перечень Олимпийских игр. Огромная популярность пинг-понга среди болельщиков и спортсменов вынудило разные букмекерские конторы включить дисциплину в собственные линии для ставок. Со временем возможности бетторов расширились и теперь они могут ставить на различные исходы по настольным теннисным турнирами.



Подобным образом каждый азартный болельщик может поставить на победу любого спортсмена, участвующего в поединке. Для достижения желаемого результата беттор должен правильно предугадать, кто выйдет победителем. Пари принимаются и на тотал матча. В таком случае беттор должен спрогнозировать каким будет счет матча - нечетным или же четным. Однако чаще всего азартная публика предпочитает делать в Париматч live-ставки. Подобный вид пари имеет огромные преимущества. Беттор может наблюдать за развитием событий в прямом эфире, контролировать изменения коэффициентов и принимать решение об изменении приоритетов. Parimatch - надежный онлайн букмекер, предлагающий лучшие коэффициенты и условия игры.



Настольный теннис имеет одну очень интересную закономерность. Если во время поединка выявится явный фаворит, вероятность того, что аутсайдер нагонит его обыграет - очень низкая. Следовательно, при выборе лайв-ставок беттор, правильно выбравший фаворита, сможет добиться лучших результатов. Кроме этого он будет подстрахован - если во время встречи произойдут радикальные изменения, он легко сможет оформить новую ставку. Настольный теннис также обладает еще одной особенностью. Ничьей такие встречи не заканчиваются. Один из игроков должен непременно победить.