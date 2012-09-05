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Пантер станет больше
31 Мая 2020
Теги: авто

Две старейшие команды IRL Panther Racing и Team Menard решили объединиться в борьбе с варягами из серии CART. Обновленный коллектив будет называться Panther Racing, который возглавит нынешний владелец пантер Джон Барнс, а Джон Менард будет играть роль технического партнера. На счету двух именитых конюшен четыре чемпионских титула IRL — по два у каждой. Наши команды являются сторонниками IRL с момента основания Лиги, — говорит Джон Барнс. — Мы всегда поддерживали этот чемпионат и, объединившись, сможем стать в нем более грозной силой.

Пантеры выставят в 2004 году по меньшей мере два автомобиля. Одним из гонщиков станет молодой южноафриканец Томас Шектер, уволенный недавно из Chip Ganassi Racing. Второй, 20-летний англичанин Марк Тейлор, защищал в этом году цвета пантер в юниорском чемпионате IRL — Infiniti Pro Series, где, выиграв семь гонок из двенадцати, стал чемпионом.

Год назад, когда я только приехал в Америку, то не знал, чего можно ждать от овалов, — говорит Тейлор. — Однако я попал в великолепную команду, да и трековые гонки пришлись мне по душе.


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