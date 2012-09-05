Каждая магнитола имеет свою ’’изюминку”. Так, в “Kenwood” для защиты от воров применена система “маскировки”. Естественно, что такая панель - несъемная. Не снимается она и у “Blaupunkt”. Эту магнитолу от посягательств охраняет пластиковая кодовая карточка с высокой степенью защиты. Раскодировать аппарат нелегко даже профессионалу. Все остальные магнитолы - со съемными панелями, которые заодно выполнены откидными. Дело в том, что у “Kenwood”, "Pioneer”. “Clarion” и “Sony” нет прямого доступа к кассетоприемнику - он просто закрывается панелью управления. В случае необходимости она откидывается (или отъезжает), освобождая нишу для кассеты. Поэтому на самих панелях прорезей нет, а освободившееся место использовано для увеличения размеров дисплеев. Естественно, их ’’читаемость” стала гораздо лучше. “Alpine” и “Kenwood” имеют жидкокристаллические экраны, остальные - матричные дисплеи.

Дека. Почти во всех представленных моделях (кроме “Kenwood”) применяются усовершенствованные системы шумопонижения, обеспечивающие более сильное подавление шумов на верхних частотах. Кстати, для достижения эффекта шумопонижения запись на кассете должна быть сделана в системе “Dolby”, иначе выигрыша не получишь.

Отдельно стоит остановиться на частотных характеристиках “кассетников”. У “Kenwood”, “Alpine” и “Blaupunkt” диапазон воспроизводимых частот - от 30 Гц до 20 кГц; у “Pioneer” верхний предел несколько ниже - 19 кГц. А самые лучшие параметры - от 20 Гц до 20 кГц - у “Clarion” и “Sony”. В этих двух аппаратах отсутствуют встроенные усилители мощности. По мнению разработчиков, для достижения качественного звучания магнитола и усилитель должны устанавливаться раздельно. Поэтому для музыкального оформления салона к “Clarion” и “Sony” необходим автономный усилитель. Зато его мощность может достигать нескольких сот ватт, тогда как встроенные усилители у остальных моделей выдают 35-40 ватт на канал.