При пайке твердыми припоями подготовка поверхностей аналогична предыдущему случаю, кроме того, что поверхностям придают шероховатость для лучшего сцепления припоя с материалом деталей.

Нагревают детали при пайке в электрической печи, соляной ванне, газовой горелкой или током высокой частоты.

Основным достоинством паяного соединения является относительно невысокая температура нагрева деталей во время пайки.

Заклепочное соединение. В таком соединении детали 1 и 2 скрепляются заклепками. Заклепка представляет собой металлический стержень 4 с закладной головкой 5 на одном конце,на другом конце которого формируется в процессе клепки замыкающая головка 3. Закладная головка заклепки может быть полукруглой, потайной, полупотайной или плоской, а стержень — сплошным, трубчатым или полутрубчатым .

Операция сборки заклепочного соединения состоит из следующих переходов: сборки деталей под клепку, выполнения отверстий под заклепку, установки заклепки в отверстие, клепки, контроля заклепочного соединения.

При клепке формируют замыкающую головку путем деформации свободного конца заклепки ударом стального молотка при жесткой поддержке заклепки со стороны закладной головки. Для формирования требуемой формы замыкающей головки используют соответствующей формы обжимки.

Для механизации клепки применяют различные механизмы, например клепальный молоток и облегченную инерционную поддержку.

Контроль заклепочного соединения осуществляют визуально, с применением дефектоскопа, например рентгена, и выборочно в ходе механических испытаний до разрушения. При этом для контроля высоты замыкающей головки заклепки 3 используют специальный калибр 4 , лекальную линейку 5 и другие измерительные средства.