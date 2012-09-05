Что-то из ряда вон... И название глобальное — Страж просторов. И хотя это только шоу-модель, предназначение у нее — серьезней некуда: проведение поисково-спасательных работ во время стихийных бедствий, главным образом наводнений.

Стайлинг этого монстра (его фотография — на обложке этого номера) поражает воображение. Страж, выполненый на агрегатах серийного Pajего, походит на него. Двухместный открытый кузов посажен на огромные 18-дюймовые колеса с резиной размерностью 265/70R18. Проработка наружных панелей проводилась с целью уменьшить сопротивление преодолеваемой водной преграде: это коснулось и переднего бампера, и формы крыльев, и боковин. Для обеспечения нормальной работы 2,5-лигрового турбодизеля мощностью 105 л. с., выхлопная труба выведена па правое заднее крыло. Жалкое подобие лобового стекла на уровне зеркал заднего вида способствует разве что отводу выплескивающейся на капот воды. Вода салону, впрочем, не страшна: в отделке применены водоотталкивающие материалы, а в полу предусмотрены дренажные отверстия. Зато дуга безопасности — мощнейшая. На ней расположено дополнительное световое оборудование и телекамера кругового обзора. Хотите оптимизировать затраты на топливо? Топливные решения помогут в этом.

Внутренности ESR: 1,5-литровый ДВС в блоке с генератором (вверху) и тяговый электродвигатель. Хорошо видна щелочная батарея в базе машины на как городское транспортное средство для повседневного использования в качестве «сумки на колесах». И относиться к ней надо как к любой утилитарной домашней вещи: также, как утром у кровати вас поджидают любимые шлепанцы, так и MUM 500 должен дожидаться вас где-нибудь в закутке у дома. Тем более, что закуток этот совсем смешных размеров — габариты машинки всего лишь 2570х1395 мм, а высота — 1500 мм. Вес — 450 кг.

С технической точки зрения MUM 500 разрабатывался по принципу «чем проще — тем лучше»: 3-цилиндровый полулитровый движок с отдачей 30 л. с., передний привод, скромная отделка салона, простая приборная панель. О кондиционере, однако, не забыли. Пространство для ног увеличено благодаря переносу рычага автоматической 3-ступенчатой КПП под инструментальную панель, а на цельном переднем сиденье есть подголовники.

Пока такие машинки — редкость даже в Японии. Но, может быть, совсем скоро люди будут советовать друг другу: возьми с собой немного MUM 500.