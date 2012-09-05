Данный аппарат предназначен для передачи тепловой энергии между двумя носителями тепла, а именно греющей частью и нагреваемой. Он имеет очень компактные габариты и вес, так как в нем отсутствуют конструкции зажима. Пластинчатый теплообменник разделяется на две равные пластины, по которым непосредственно и производится передача тепла.





Подробное описание

Основными компонентами аппарата являются нержавеющие пластины марок AISI 13 и SMO 254. Компоненты спаиваются в герметичный корпус, который состоит из никеля и меди. Данный способ дает высокую стойкость материала к высокой температуре и давлению. Используются три потока: одноходовой, двухходовой и моноблочный. Присоединение осуществляется с помощью штуцера. Его особенность заключается в том, что резьба материала производится с внешней стороны теплообменника, соответственно там же находятся отверстия для соединения устройства. Подробнее тут.

Технические характеристики:

Мощность прибора составляет до шести тысяч киловатт.

Температура по Цельсию составляет от -160 до +225 градусов.

Давление составляет около сорока пяти бар.

Обрабатывается с помощью водных, спиртовых, газовых и иных компонентов (хладагентов).

Самые распространенные модели устройства AISI 316 и SMO 254.

Крепкий корпус, состоящий из никеля и меди.

Основные сферы применения:

Используется для нагрева, охлаждения и выработки конденсата.

Применяется в промышленном производстве и в домашних условиях (существует различные виды теплообменников, которые подойдут для любых целей).

Применяются в холодильных установках, отопительных батареях, при строительстве машин и в металлургической отрасли.





Преимущество данных теплообменников

Аппараты имеют очень маленький размер и экономят площадь, в отличии от пластиковых и других теплообменников. Они отличаются безукоризненной работой, благодаря давним наработкам и оптимизации практически отсутствуют технические отходы производства.

Огромная турбулентность потоков позволила использовать устройства в различных температурных условиях. Теплообменники износоустойчивы, срок службы каждого составляет до 20 лет. Исключены любые протекания, так как корпус выполнен из компонентов высокой прочности.

Отдельное восхищение заслуживает повышенная гибкость конструкций, которая достигается с помощью специальных технологий и специализированных пластических компонентов.

Ценовая категория устройства приятно удивит каждого. В наличии есть модели разных ценовых сегментов.





Недостатки паяного теплообменника

Аппараты категорически запрещено разбирать и промывать какими-либо химическими либо иными веществами. В случаях пробоин их невозможно отремонтировать. В таких случаях следует приобрести новый продукт.



