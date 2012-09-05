Хорошим средством оживления придорожной полосы является расчистка и прореживание леса, открывающие вид на расположенные вдоль дороги озера и реки, придающие придорожному пейзажу своеобразие и эстетическую ценность. Раскрываемый вид обыкновенно смотрится лучше, если он окаймлен своеобразной рамкой из групп деревьев и густых кустарников или просматривается через отдельные деревья на переднем плане.

Стремление сохранить растительность приводит к тому, что на автомобильных магистралях большие раскидистые деревья часто сохраняют даже в пределах разделительной полосы, делая на ней в случае необходимости местные уширения. Сохранение отдельных живописных деревьев как элемента украшения дороги и сочетания ее с ландшафтом вполне обосновано, поскольку срок их жизни намеряется десятками, а иногда и сотнями лет. В случае гибели деревьев на том же месте могут быть посажены новые, поскольку современная техника позволяет пересадку взрослых деревьев. Для безопасности движения от края проезжей части до деревьев должно сохраняться достаточно большое расстояние, не меньшее радиуса их кроны. В США считают, что оно не должно быть менее 15 м. В отдельных случаях возможна установка железобетонных ограждений барьерного типа маскируемых подсадкой кустарников. Предусматривая сохранение в пределах земляного полотна существующих деревьев, следует иметь в виду, что при земляных работах не должна быть засыпана их корневая шейка.

В овражистых районах должны рассматриваться варианты обхода и пересечения оврагов и балок. В последнем случае, если только позволяют геологические условия, наиболее целесообразно устройство придорожных водохранилищ1. Неправильно роль дорожников в создании водохранилищ ограничивать сооружением насыпи-плотины. Гидрологическими расчетами нужно обосновать размеры зеркала образующегося пруда. Постоянство его величины обеспечивают путем углубления не менее чем до 1,0— 1,5 м его верховой части, обычно мелкой и быстро заболачивающейся. Устройство придорожных водохранилищ требует очень внимательных предварительных гидрогеологических обследований водопроницаемости грунтов дна оврага и тщательного выполнения плотины и водосливных устройств. Нарушение этих требований явилось причиной малой эффективности ряда построенных водохранилищ, а в некоторых случаях и их разрушения.

В согласовании строящейся дороги с ландшафтом большое значение имеет укрепление и благоустройство оврагов. Оно должно включать в себя посадку деревьев и кустарников по склонам и верхним бровкам откосов, обязательное закрепление дна оврагов.