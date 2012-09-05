Лопес объяснил, что GM пыталась навязать ему 5-летний договор. На такие сроки не подписывался контракт ни с одним из руководителей корпорации, и гордый баск расценил это как попытку закабалить его. Гарри Пирс, генеральный юрисконсультант GM в то время, опровергал это утверждение Лопеса, но это уже ничего не меняло...

Как только "друг Инаки’ уехал, внутри GM стали распространяться слухи о том, что он прихватил с собой кое- какие документы. Говорили о каких- то 20 коробках с сверхсекретной информацией по новым моделям, по ценам поставок и другим данным.

Чего только не предпринимали в GM, чтобы точно узнать, что конкретно прихватил с собой бывший лучший друг. Десятки высокооплачиваемых юристов и детективов изучали буквально все, что было связано с нарушителем конвенции: телефонные счета, счета на покупки, записи поездок, отчеты. Опрашивались все, кто с ним работал и общался. "Воинов", которые последовали за своим командиром в Германию, обложили плотным кольцом агентов. Была даже проведена операция в лучших традициях Яна Флемминга.

Операция проводилась недалеко от Франкфурта, где проживали два "солдата" - Розарио Пьяцца и Джордж Альварес. Очаровательная "фройляйн" какое-то время околачивалась со своим велосипедом возле их апартаментов, выжидая удобный момент для того, чтобы пустить в ход тяжелое вооружение: очаровательную улыбку и длинные ноги. Наконец ей удалось попасть под колеса одной из жертв. Остальное было просто: ‘потеря сознания", обитель водителя как пункт первой медицинской помощи, томные взгляды и т.д. Обшарив дом, “Мата Хари’ ничего не нашла.