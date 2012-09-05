Роберт Итон, ко-президент корпорации DaimlerChrysler. 31 марта уходит в отставку. Семь лет назад он был назначен президентом и генеральным директором компании Chrysler, и период его правления стал «золотым веком фирмы.

Предполагалось, что Итон будет возглавлять концерн совместное Юргеном Шремпом, президентом Daimler-Benz, в течение трех лет. За этот период должна была, но расчетам, полностью завершиться интеграция компаний. Три года истекают в ноябре 2001-го. но Итон полагает, что процесс слияния успешно завершен. «Мы создали новую структуру фирмы и подобрали команду руководителей. Две компании стали единым целым, моя цель достигнута. Наступил подходящий момент, чтобы уйти, - заявил он.

Между тем у DaimlerChrysler далеко не все так уж безоблачно. Вскоре после кампании по устранению неполадок в механизме фиксации ремней безопасности у M-class’a последовал отзыв сразу трех популярных американских внедорожников. На Dodge Durango 1998 и 1999 модельных годов подлежит замене крепление бензобака. и вдобавок у машин 1999 модельного года подвержены неравномерному износу тормозные диски. Всего на сервисных центрах будет проверено 162000 Dodg'ei't. Также отзыву подлежат Grand Cherokee 1995 года и Cherokee 1992-1995 годов. Как выяснилось. некоторые элементы их тормозных систем очень не любят контактов с солью. Особенно ранимыми оказались тормозные диски, которые в некоторых случаях просто раскалываются. С жалобами по этой причине обратились уже 89 человек, а общее количество отозванных Jeep’oB составит 490000 штук.

Владельцы вышеназванных автомобилей будут уведомлены относительно отзыва почтой, а ремонт будет сделан бесплатно. Это касается тех, у которых машины с «рождения, а «счастливым обладателям second hand’a придется самим обращаться в техцентры и качать права.