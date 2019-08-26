Если верить техническому директору «Ford Rallyc Sport» Кристиану Лорьо, новый Focus RS WRC 03 создавался с чистого листа. Поэтому он радикально отличается от предшественника, достигшего четырехлетнего возраста и принесшего команде 11 побед на этапах Чемпионата мира. Главными задачами инженеров были улучшение аэродинамических свойств и снижение веса авто, - этого удалось достичь за счет оригинального аэропакета в виде переднего бампера с видоизмененными воздухозаборниками и огромного заднего спойлера, повышающего прижимную силу. Инженеры из «М-Sport» перебрали каждую летать авто; изменили геометрию передней и задней подвесок и уместили под капотом самый легкий за всю раллийную историю Ford 2-литровый двигатель Cosworth. Первый экзамен для Focus RS WRC 03 пройдет в Новой Зеландии, на 4-м этапе ЧМ.

В свое время концерн VAG отнес брэнд «Seat» в группу «спортивных». С тех пор все модели этой испанской марки исполнены экспрессии. При взгляде на новую Cordoba не верится, что автомобиль относится всего-то- навсего к сегменту «В» — уж больно выразительным и, в то же время, солидным получился этот «испанец» --

Тому, что сейчас сходит с конвейера завода «Scat», предшествовало несколько концептов. Именно они сформировали нынешний стиль марки. Эти машины сразу выхватываются взглядом из транспортного потока. В свое время концерн VAG, которому принадлежат марки «Volkswagen», «Audi», «Seat» и «Skoda», решил развести их по разным рыночным «углам»: первую и последнюю сделали оплотами здорового консерватизма, a «Audi» и «Seat» — авангардно-спортивного стиля. Разумеется, все относится только к дизайну и оформлению, а никак не к «начинке». Да это было бы и невозможно: ведь все машины строятся на ограниченном количестве платформ. Но глобализация глобализацией, а каждая марка должна иметь свой стиль, свое лицо.