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Отслеживание посылок посредством сервиса GdePosylka — быстро, удобно, понятно
13 Октября 2017

Возможности интернета неисчерпаемы. Он настолько упростил и в то же время обогатил нашу жизнь, что уже невозможно представить, как мы жили без него раньше. Одним из бесспорных достижений современных технологий стал виртуальный шопинг. Доступ к товарам со всего мира буквально перевернул сознание людей, превратив большинство из них в рьяных шопоголиков. В последние годы наблюдается небывалый интерес к зарубежным торговым площадкам, особенно таким гигантам онлайн-торговли как американский eBay или китайский AliExpress. Покупательское внимание удерживается постоянными скидками, акциями и прочими спецпредложениями, позволяющими приобретать вещи по еще более низким ценам. С ростом заказов возникает и потребность заняться отслеживанием посылок в процессе доставки. Почему? Ответ лежит на поверхности — пересылка длится долго, а человеческие нервы не железные.

Чтобы не испытывать свое терпение, есть смысл воспользоваться услугами специальных поисковых сервисов — например, ГдеПосылка. С его помощью можно определять местонахождение отправлений в режиме реального времени, причем, с минимальными усилиями. Все что потребуется знать — трекинг-номер заказа, присвоенный ему при отгрузке. Отслеживание посылок осуществляется следующим образом. В строку поиска вводится искомый трек-код, система его считывает и обрабатывает, а затем выдает на экран результат — координаты последнего пункта, пройденного бандеролью. Таким методом можно «вести» отправление на протяжении всей доставки, начиная от передачи в курьерскую службу и заканчивая прибытием его в руки клиента.

Помимо отслеживания посылок, на сайте доступен еще ряд дополнительных функций, воспользоваться которыми можно после регистрации. Так, в Личном Кабинете пользователи могут хранить трек-номера активных заказов, а при нежелании искать бандероли вручную подключить опцию автоматического поиска. Для этого необходимо сделать привязку аккаунта с электронной почтой, и уведомления об изменении статусов доставки будут присылаться сразу на емейл. Также учтены интересы владельцев смартфонов, привыкших добрую половину рабочих операций выполнять с телефона. Компания GdePosylka разработала одноименное мобильное приложение, легко устанавливаемое на любые гаджеты. И в качестве «десерта» предлагает каталог индексов России, упорядоченный по алфавиту и снабженный полезной сопутствующей информацией (график работы почтовых отделений, телефонные контакты). Не бойтесь покупать за рубежом — берите в помощники сервис ГдеПосылка!


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тут были комменты. RIP!






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