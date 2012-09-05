От дорожно-транспортного происшествия не застрахован даже самый грамотный и умелый водитель. Иногда достаточно отвлечься от дороги всего на несколько секунд, чтобы попасть в аварию. После столкновения с другим авто очень важно правильно рассчитать сумму нанесенного ущерба. Сделать это можно самостоятельно, но подобный расчет не будет иметь никакой законной силы. Поэтому лучшим решением станет обращение в специализированные компании для независимой экспертизы.





В каких случаях требуется независимая оценка ущерба

Сотрудничество с независимым экспертом позволит максимально точно рассчитать сумму ущерба, нанесенного владельцу автомобиля, попавшему в дорожно- транспортное происшествие. Кроме того, обращение к профессионалам может потребоваться и в ряде других случаев:

машина пострадала из-за какого-либо стихийного бедствия;

автомобиль поврежден из-за взлома, незаконных действий вандалов или хулиганов;

вы сами стали виновником аварии, но сумма, предъявленная пострадавшим участником ДТП, вызывает серьезные сомнения.

Еще один распространенный случай, в котором нужно обязательно воспользоваться услугами независимого эксперта – это некомпетентность представителей страховой компании, оценивающих ущерб.





Как осуществляется оценка ущерба: основные критерии

Независимая оценка ущерба после ДТП, заказать которую можно на сайте http://www.avantexpert.ru/ocenka/usherba/posle_dtp/ проводится с учетом затрат владельца автомобиля на следующие мероприятия:

устранение неисправностей;

устранение дефектов ЛКП либо полная покраска авто;

покупка запасных частей и материалов.

Кроме того, для максимально точной оценки учитываются такие критерии, как степень физического износа авто и коэффициент потери товарного вида.

Независимая оценка осуществляется на основании документов, составленных непосредственно на месте ДТП. Главное ее преимущество заключается в том, что эксперт не является заинтересованным лицом и не обеспечивает защиту интересов страховой компании либо других участников аварии.

Компании, которые предлагают услуги независимой экспертизы, проходят процедуру аккредитации в соответствующих инстанциях, что полностью исключает обман и мошенничество. Все работы выполняются за фиксированную оплату, на которую результат не оказывает никакого влияния. Именно благодаря этому вы сможете рассчитывать на точную оценку ущерба и получение страховых выплат или компенсации своих затрат на ремонт в должном объеме.



