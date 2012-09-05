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Оценка систем охлаждения
19 Декабря 2016
Теги: авто

Разработка радиатора для каждого конкретного случая его применения обходится относительно дорого; прежде всего, следует отметить большие затраты на создание опытных образцов и проведение испытаний на автомобиле. Поэтому желательно иметь метод предварительной оценки, позволяющий сделать выбор из множества возможных видов радиаторов и тем самым уменьшить затраты на изготовление образцов и проведение испытаний. Работа радиатора при движении автомобиля описывается с помощью приведенных на рис. 9.23 уравнений. Тепловой поток отводится от двигателя охлаждающей жидкостью в радиатор, откуда он должен отводиться в окружающую среду. В рамках конкретной задачи следует исходить из того, что этот тепловой поток Q известен как функция мощности двигателя и частоты вращения. Точно так же температуру окружающего воздуха tEE и поступающей в радиатор воды tEE можно считать заданными условиями эксплуатации. Эквивалент воздуха WE, протекающего через радиатор, т.е. объемный расход охлаждающего воздуха и коэффициент полезного действия радиатора должны быть таким образом согласованы друг с другом, чтобы выполнялось уравнение, определяющее тепловой поток, отводимый охлаждающей жидкостью от двигателя. Хотите научиться водить автомобиль? Посещение автошколы Смольный поможет вам в этом. Профессиональные инструктору научат безаварийному вождению и помогут справиться с любыми ситуациями на дороге.

Скорость воздушного потока, набегающего на радиатор, \А зависит от скорости движения автомобиля VD и от эксплуатационных данных вентилятора радиатора. Метод оценки становится особенно наглядным, если рассматривается только случай без включения в работу вентилятора. Аэродинамический коэффициент полезного действия ч], т.е. отношение скорости набегающего на радиатор потока к скорости движения VD, в свою очередь, является функцией коэффициента сопротивления ff всего канала, подводящего охлаждающий воздух к радиатору.

Из уравнений получают уравнение для определения необходимой площади лобовой поверхности А радиатора заданного типа, свойства которого описываются выражением 1/ (77Ф). Эта зависимость использовалась Гухо [9.25] для оценки различных конструкций сердцевин: чем больше произведение т)Ф, тем эффективнее конструкция радиатора.

 

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