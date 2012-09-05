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Оценка ровности и состояния поверхности дороги
7 Июля 2019
Теги: авто

Сочетающаяся с ландшафтом дорога, смело протрассированная таким образом, что открывает перед водителем все новые и новые живописные пейзажи, более привлекательна и безопасна для движения, чем дорога, проложенная без учета ландшафтных требований и особенностей психологического воздействия окружающей обстановки на водителей. Трудно ожидать, что движение по дороге будет удобным и приятным для водителей.

Смена впечатлений поддерживает внимательность водителя, что особенно важно, так как современный автомобиль при управлении требует небольших физических усилий, работа его двигателя стабильна, а на магистральных дорогах мало мест, которые нуждались бы в повышенном внимании.

Предстоит большая коллективная работа по установлению требований к элементам дорог и закономерностям их сочетания с формами ландшафта, вытекающих из комплексного учета всех факторов, влияющих на работу водителей, динамику движения автомобиля и экономику автомобильных перевозок.


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