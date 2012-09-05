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Оценка различных конструкций радиаторов
19 Декабря 2016
Теги: авто

Показано изменение величины произведения т?Ф в зависимости от значения Rejr) *, которое соответствует числу Рейнольдса, зависящему от скорости движения. Следует, что в области высоких скоростей (ReD* «а Ю5) между рассматриваемыми видами радиаторов наблюдаются явные отличия в эффективности передачи теплоты.

Этот метод оценки показывает, в каком направлении следует развивать интересующие автомобилестроителей конструкции радиаторов. Наряду с улучшением теплоотдачи встает вопрос об уменьшении потери давления воздуха, проходящего через систему. В противном случае улучшения в отношении теплоотдачи перекрываются ухудшением, вызванным увеличением сопротивления прохождению воздуха через радиатор.

Так как при проектировании радиатора в конечном счете интересует лишь цена единицы отводимой теплоты, то решающее значение имеют выбор материала и технология изготовления. Радиатор будущего должен обеспечивать увеличенный отвод теплоты и изготавливаться из более дешевого материала по технологии, обеспечивающей меньшие затраты.


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