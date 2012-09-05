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Оценка расходов на обслуживание автомобилей
22 Мая 2021
Теги: авто

Специалистами была произведена оценка расходов на обслуживание автомобилей с трехлетней гарантией нескольких близких по классу машин - Nissan Primera, Mitsubishi Carisma, Honda-Accord и Toyota Avensis.

Наиболее дешевым в обслуживании оказался Nissan Primera. По расчетам, за первые 70000 км пробега на его обслуживание (включая стоимость работ и материалов) нужно потратить 1500 - 2000 долл. Содержать Mitsubishi Carisma и Honda-Accord несколько дороже. Поскольку средняя стоимость каждого планового обслуживания этих машин редко опускается ниже 350 долл., то к 70-тысячному пробегу затраты на сервис составят не менее 2500 долл. Владельцам автомобилей Toyota Avensis за первые 70000 км придется выложить около 3000 долл.

Эти выкладки весьма приблизительны, поскольку пока что очень трудно точно определить, обслуживание какой машины обойдется дешевле и есть ли смысл в трехлетней гарантии. И вот почему.

При наступлении гарантийного случая большое значение имеет, кто предоставляет гарантию. Если ответчиком выступает завод-изготовитель, то он без лишних вопросов заменяет даже дорогостоящий узел. Если расходы несет продавец (Mitsubishi, Toyota, Honda), то клиенту, скорей всего, придется доказывать, что узел вышел из строя именно по вине завода, а не по вине владельца. А это будет непросто. Путешествуете по России? Посмотрите поезд волга нижний новгород санкт петербург отзывы и решите стоит брать на него билет или нет.

Важен и такой аргумент. Опыт эксплуатации иномарок показывает, что большинство заводских дефектов вылезает в течение первого года эксплуатации, когда на все без исключения машины еще распространяется заводская гарантия. Позже автовладелец сталкивается в основном с "эксплуатационными" поломками, на которые гарантия не распространяется. К тому же все продавцы при трехлетней гарантии ограничивают максимальный пробег (от 70000 до 100000 км). Если вы накатываете по 50000 км в год, то гарантия кончится уже через полтора года...

Нужно, кроме того, учитывать, что на разных СТО стоимость нормо- часа различается порой в два раза, поэтому и цена обслуживания одинаковых машин, но купленных у разных дилеров, тоже будет разниться. К тому же разные дилеры нередко устанавливают свои сроки и регламент проведения работ.

 



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