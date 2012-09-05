Для оценки плавности нет необходимости строить перспективности изображения каждого участка. Разработана программа для ЭВМ, которая дает показатели плавности на основе введенных данных о плане трассы и продольном профиле. П. Я. Дзенисом предложены также номограммы, позволяющие обеспечивать зрительную плавность кривых в процессе проектирования выбором радиусов кривых в плане и профиле. При использовании перспективных изображений участки, не имеющие необходимой плавности, можно исправить с помощью тех же перспективных изображений.

Очень часто для улучшения вида автомобильной дороги достаточно изменить отметки на небольшую величину, измеряемую долями метра. При использовании ЭВМ с современными установками, выводящими изображение на экран, изображения могут быть внесены проектировщиком специальным световым пером, причем машина пересчитывает координаты плана и профиля.

Во Франции производительность анализа запроектированной дороги с внесением необходимых улучшений составила примерно 10 км в день. При работе вручную проектировщик вначале на глаз, по перспективному изображению, устраняет недостатки проложения дороги (крутые повороты, недостаточная видимость, излишняя волнистость), придавая изображению и оси нужную плавность. Затем, измерив по чертежу координаты исправленных на изображении точек, определяет новые координаты плана и профиля, корректируя путем обратных пересчетов положение кривых в плане и профиле с использованием ЭВМ шаблонов или таблиц для разбивки кривых.