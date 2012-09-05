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Оценка эффективности технической эксплуатации
14 Сентября 2017
Теги: авто

При оценке эффективности технической эксплуатации, ресурсов, расхода запасных частей необходимо учитывать, что фактическая, так называемая эксплуатационная нагрузка автомобилей составляет 50 80% от номинальной. Поэтому в США для технико-экономических расчетов, помимо понятия полный вес (СУШ), широко используется понятие эксплуатационного полного веса (иУУ/), соотношение которых характеризует фактический средний уровень загрузки автомобилей.

Эти области использования характеризуются неинтенсивной, а для сельского хозяйства и в значительной степени сезонной эксплуатацией грузовых автомобилей. К остальным наиболее важным областям использования необходимо отнести торговлю (9,5% парка), строительство (8,6%) и сферу обслуживания (7,6%). Около 4% грузовых автомобилей арендуются или сдаются в прокат. Характерным является значительный вес автомобилей большой грузоподъемности среди арендуемых. Это, очевидно, объясняется их большой первоначальной стоимостью. Поэтому многие АТП предпочитают арендовать эти автомобили на тот период, когда имеют соответствующий вид груза.

В сельском хозяйстве на одной ферме в среднем имеется 1—2 автомобиля. Число АТП с 10 и более грузовыми автомобилями составляет примерно 70—75 тыс. Эти предприятия принадлежат транспортным и промышленным фирмам, имеющим за немногим исключением сравнительно небольшое количество автомобилей.

По конструкции, условиям эксплуатации и специфике организации технического обслуживания парк автобусов необходимо разделить на две большие группы: школьные — 73—75% парка и коммерческие — 25—27% парка.


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тут были комменты. RIP!






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