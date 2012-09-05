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Оценка автомобиля при покупке
17 Августа 2018
Теги: авто

Автомобиль должен быть оценен при нормированном пробеге. Если пробег больше нормированного, то по специальной таблице вычисляется скидка, а если меньше нормированного - наценка. Указана комплектация, которая вошла в эту цену. Если у автомобиля чего-то не хватает в комплектации или установлено что-то сверх этой комплектации, стоимость соответственно корректируется.

Оцениваемый автомобиль не должен был быть в аварии, эксплуатироваться как такси, прокатный или учебный и до очередного техосмотра должно оставаться самое малое еще 12 месяцев. Резина должна иметь износ не более 50%. Хорошо, если не будет сцепного устройства для транспортировки прицепа. Наличие этого устройства уменьшает стоимость автомобиля, так как если он транспортировал прицеп то значит работал в более тяжелых условиях. 

Как мы видим, с помощью этого справочника можно с высокой степенью достоверности оценить любое транспортное средство в любом состоянии. Если же у вас есть вопросы касательно судебно-автотехнической экспертизы, загляните на сайт https://burosudeks.ru/expertiza. Здесь решат любую вашу проблему.

Материал для подобных изданий собирается путем мониторинга рынка из десятков тысяч продаж в разных точках рыночного пространства и все время обновляется.

Профессионально пользоваться этой литературой может только специалист, но такой справочник в руках у покупателя, как правило, производит на продавца соответствующее впечатление, и тот не позволит себе завысить цену.

На американском рынке также существует информационное обеспечение. Это справочники Kelley Blue Book и N.A.D.A., которые издаются регулярно (раз в 1 - 2 месяца) и содержат информацию о новых и подержанных автомобилях. Есть справочники по оценке грузовых автомобилей мотоциклов, снегоходов, водных мотоциклов, антикварных машин и т. д.

Одним словом, на вопрос, сколько стоит данный автомобиль в данном состоянии и на данном рынке, можно получить конкретный ответ с точностью до 10 - 15%. Для этого, конечно, нужен специалист.

В России пока нет нормального информационного обеспечения автомобильного рынка^ нет подобных журналов, систематических сравнительных испытаний автомобилей не проводится, поэтому покупателю приходится самостоятельно ориентироваться в огромном море автомобилей, ставшим доступным российскому покупателю, рассчитывая только на свои здравый смысл и пользуясь доступной ему информацией из различного рода автомобильных журналов.

 

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тут были комменты. RIP!






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