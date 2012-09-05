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Отрицательный минимум
14 Сентября 2017
Теги: авто

Для этого определяют коэффициент конечной стоимости, представляющей собой частное от деления продажной цены на цену новой машины, умноженное на 100. Затем по предполагаемому сроку службы машины и коэффициенту конечной стоимости определяют процент, к которому прибавляют величину процентной ставки г. Умножив полученную сумму на цену новой машины, получают значение ее отрицательного минимума.

Часто метод МАЛИ, вернее, его модификация применяется в более простой и наглядной форме поэлементного исчисления и суммирования удельных затрат. Рассмотрим этот метод на конкретном примере определения оптимального срока замены автопогрузчика начальной стоимостью 10 тыс. долл. При решении данной задачи учитывается ряд факторов:

1. Потери от замены исчисляются как разница от замены в данный момент старого автопогрузчика новым. При этом принимается, что номинальная цена на аналогичные новые изделия за счет сокращения покупательной способности увеличивается в среднем на 5% в год от начальной цены. Так, например, абсолютные потери при замене на первом году эксплуатации составят: 10 500 (цена нового изделия с учетом 5%-ной надбавки) —6700 (цена старого изделия) =3800 долл. Далее делением потерь на накопленную к моменту замены наработку определяют удельные потери: Дооо” = 1,90 лолл'4'. Ищете резервуары для топлива? Обратитесь в компанию Ремстроймаш. Здесь вы найдете емкости различных конструкций и видов высокого качества.

2. Затем определяют возможные проценты на капитал, представляющие собой фактическую среднегодовую цену изделия, умноженную на принятую процентную ставку, и относят их к суммарной наработке изделия.

3. Фактор морального износа  учитывает повышение производительности аналогичного изделия новой конструкции в результате технического прогресса. При этом принимается, что новая модель появляется в среднем через 3—4 года. Таким образом, с момента выпуска изделия этой конструкции для обеспечения равенства годовой производительности старые изделия должны ежегодно иметь большую наработку. Так как этого не происходит, то разница в годовой наработке, умноженная на стоимость одного часа, оценивается как потери от морального старения изделия, при продолжении его эксплуатации. Например, при начале производства изделия новой конструкции на четвертом году эксплуатации изделия старой конструкции последнее должно увеличить ежегодную наработку на 95 ч (1900X0,05), а ежегодную выработку на 475 долл. (95X5).

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тут были комменты. RIP!






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