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Отопление и вентиляция в автомобиле
20 Декабря 2016
Теги: авто

Данные примерно того же порядка можно найти и в других литературных источниках, в которых специально рассматривается вопрос о распределении температур в салоне автомобиля. Во всех этих работах не указаны источники получения данных, очевидно, можно считать, что они опираются на обширнейший опыт, накопленный инженерами автомобильной промышленности, занимающимися проблемами отопления и микроклимата.

Диапазон температур, в котором разные люди при одинаковых условиях чувствуют себя прекрасно, довольно велик. Разброс полученных температур в зоне расположения ног, а также в зоне расположения головы составляет 14°С.

Названные выше результаты относятся к приемлемым температурам при установившемся микроклимате в салоне. В процессе исследования, проведенного Ролсом и Узллисом (США) в результате субъективной оценки, данной примерно 3 тыс. чел. было определено время, которое проходит с момента включения кондиционера в прогретом на солнце автомобиле до получения в салоне комфортной температуры. При этом время, в течение которого достигается комфортная температура в салоне, зависит только от количества и температуры воздуха, поступающего из дефлектора, и положения сидящего в автомобиле человека (спереди и сзади). Комфортная температура, которая в районе передних сидений достигается скорее, чем в районе задних сидений, Устанавливается тем быстрее, чем больше объемный расход воздуха, подаваемого кондиционером, и чем больше разность температур выходящего из дефлектора воздуха и комфортной в салоне. При одинаковом объемном расходе воздуха размер выходных дефлекторов, а значит, и скорость выходящего воздуха не играют никакой роли.


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